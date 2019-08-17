В сгоревшем в Одессе отеле находились 29 иностранцев, среди версий пожара — умышленный поджог, фото — "Думская"

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Во время пожара в гостинице «Токио Стар», которая унесла жизни восьми человек, эвакуировали 136 человек. Среди эвакуированных было 29 иностранцев.

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В отеле проживали 14 белорусов, пять французов, два гражданина США, один подданный Великобритании, два турка и один гражданин из Сьерра-Леоне. Всего в отеле в начале пожара было двести человек. Об этом сообщили сегодня на брифинге в управлении Нацполиции Одесской области.

Полиция рассматривает три основные версии пожара в одесской гостинице. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех на брифинге.

Первая версия — инсценировка пожара с целью сокрытия убийства, вторая — нарушение правил пожарной безопасности, третья — неосторожное использование огня постояльцами отеля.

По словам Беха, правоохранители больше склоняются ко второй версии. Он добавил, что, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пожар, скорее всего, началсяь со щитовой возле прачечной.

Как сообщил журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель, президент Зеленский поблагодарил одессита, который приютил у себя жертв пожара. Он проходил мимо пожара и пригласил к себе примерно 20 человек, в том числе ребенка.

Заместитель одесского мэра Андрей Котляр сообщил, что в эти минуты возле сгоревшего отеля постояльцы ищут свои вещи. После того, как они закончат поиски, их отвезут в санатории города.