Новости России: мародеры разворовывают «Аэробус», который приземлился на кукурузное поле, фото — "РИА Новости"

https://racurs.ua/n125647-marodery-razvorovyvaut-aerobus-kotoryy-prizemlilsya-na-kukuruznoe-pole-v-rossii-smi.html

Ракурс

Мародеры хозяйничают в «Аэробусе», который приземлился на кукурузное поле в России. О фактах мародерства сообщили российские СМИ.

Loading...

Пока лайнер готовятся разобрать и убрать с поля, появились случаи мародерства из салона самолета Airbus A321. О них сообщил телеграм-канал FlightMode. Это происходит даже во время следствия, которое выставило охрану вокруг «Аэробуса».

В сообщении отмечается, что нашлись «уникумы, которые сумели пробраться в салон самолета и прибрать к рукам спасательные жилеты, сумки с аварийно-спасательным оборудованием».

Авторы канала, посвященного новостям из мира авиации, опасаются, что когда самолет вывезут с поля, в салоне уже мало что останется. В сообщении отмечается, что эту новость канал опубликовал с надеждой на то, что процесс еще можно остановить, а всех причастных найти и наказать.

Официального подтверждения от правоохранительных органов РФ о случаях мародерства в самолете А321 пока не было.

Телеканал НТВ сообщил, что сегодня специалисты должны приступить к разбору самолета, чтобы убрать его с поля. Процесс будет проходить в несколько этапов. Сначала с самолета снимут двигатели, впоследствии рабочие демонтируют салон и откачают из баков лайнера топливо.

Напомним, что утром 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший в оккупированный Крыму, совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье. Одной из причин инцидента считают попадание птиц в двигатели самолета.