Новости авиации: самолет, летевший в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле под Москвой, фото — BBC

https://racurs.ua/n125565-samolet-letevshiy-v-simferopol-zagorelsya-i-ekstrenno-sel-na-kukuruznom-pole-pod-moskvoy-foto.html

Ракурс

Самолет А321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» загорелся и совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

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Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в Симферополь.

Одна из версий причин инцидента — столкновения во время набора высоты со стаей чаек, сообщают российские СМИ. Оба двигателя «Аэробуса» отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

У авиалайнера подломились все стойки шасси. Как написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Инстаграм, «некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, поскольку самолет садился без шасси».

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