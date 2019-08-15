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Новости авиации: самолет, летевший в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле под Москвой, фото — BBC

Самолет, летевший в Симферополь, загорелся и экстренно сел на кукурузном поле под Москвой (ФОТО, ВИДЕО)

15 авг 2019, 08:20
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Самолет А321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» загорелся и совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

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Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в Симферополь.

Одна из версий причин инцидента — столкновения во время набора высоты со стаей чаек, сообщают российские СМИ. Оба двигателя «Аэробуса» отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

Новости авиации: самолет, летевший в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле под Москвой, фото — Baza

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиров эвакуировали из салона по надувным трапам.

В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

Новости авиации: самолет, летевший в Симферополь, экстренно сел на кукурузном поле под Москвой, фото — Baza

У авиалайнера подломились все стойки шасси. Как написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Инстаграм, «некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, поскольку самолет садился без шасси».

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Источник: Ракурс


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