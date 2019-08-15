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Новини авіації: літак, що летів до Сімферополя, екстрено сів на кукурудзяному полі під Москвою, фото — BBC

Літак, що летів до Сімферополя, загорівся та екстрено сів на кукурудзяному полі під Москвою (ФОТО, ВІДЕО)

15 сер 2019, 08:20
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Літак А321 російської авіакомпанії «Уральські авіалінії» загорівся та здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в Підмосков’ї після вильоту з аеропорту Жуковського.

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Лайнер, на борту якого знаходилися 234 людини, в тому числі сім членів екіпажу, прямував рейсом до Сімферополя.

Одна з версій причин інциденту — зіткнення під час набору висоти зі зграєю чайок, повідомляють російські ЗМІ. Обидва двигуни «Аеробуса» відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

Новини авіації: літак, що летів до Сімферополя, екстрено сів на кукурудзяному полі під Москвою, фото — Baza

Новини авіації: літак, що летів до Сімферополя, екстрено сів на кукурудзяному полі під Москвою, фото — Baza

У результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі неподалік від злітно-посадкової смуги аеропорту. Пасажирів евакуйовували з салону по надувних трапах.

Новини авіації: літак, що летів до Сімферополя, екстрено сів на кукурудзяному полі під Москвою, фото — Baza

В аварії постраждали десятеро людей, у тому числі троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменську центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.

У авіалайнера підломилися все стійки шасі. Як написав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев в Інстаграм, «деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, оскільки літак сідав без шасі».

Джерело: Ракурс


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