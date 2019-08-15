Новини авіації: літак, що летів до Сімферополя, екстрено сів на кукурудзяному полі під Москвою, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n125565-litak-scho-letiv-do-simferopolya-zagorivsya-ta-ekstreno-siv-na-kukurudzyanomu-poli-pid-moskvou.html

Ракурс

Літак А321 російської авіакомпанії «Уральські авіалінії» загорівся та здійснив аварійну посадку вранці 15 серпня в Підмосков’ї після вильоту з аеропорту Жуковського.

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Лайнер, на борту якого знаходилися 234 людини, в тому числі сім членів екіпажу, прямував рейсом до Сімферополя.

Одна з версій причин інциденту — зіткнення під час набору висоти зі зграєю чайок, повідомляють російські ЗМІ. Обидва двигуни «Аеробуса» відключилися, в них потрапили птахи. Один з них загорівся.

У результаті екіпаж посадив судно на кукурудзяному полі неподалік від злітно-посадкової смуги аеропорту. Пасажирів евакуйовували з салону по надувних трапах.

В аварії постраждали десятеро людей, у тому числі троє дітей. Всі постраждалі госпіталізовані в Раменську центральну лікарню. У них зафіксовані удари і садна.

У авіалайнера підломилися все стійки шасі. Як написав губернатор Свердловської області Євген Куйвашев в Інстаграм, «деякі пасажири отримали легкі травми кінцівок, оскільки літак сідав без шасі».