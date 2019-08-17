Новини Росії: мародери розкрадають «Аеробус», який приземлився на кукурудзяне поле, фото "РІА Новости"

https://racurs.ua/ua/n125647-marodery-rozkradaut-aerobus-yakyy-pryzemlyvsya-na-kukurudzyane-pole-v-rosiyi-zmi.html

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Мародери хазяйнують в «Аеробусі», який приземлився на кукурудзяне поле в Росії. Про факти мародерства повідомили російські ЗМІ.

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Доки лайнер готуються розібрати і прибрати з поля, з’явилися випадки мародерства з салону літака Airbus A321. Про них повідомив телеграм-канал FlightMode.

Це відбувається навіть під час слідства, яке виставило охорону навколо «Аеробуса».

У повідомленні наголошується, що знайшлися «унікуми, які зуміли пробратися в салон літака і прибрати до рук рятувальні жилети, сумки з аварійно-рятувальним обладнанням».

Автори каналу, який присвячений новинам зі світу авіації, побоюються, що на той час, коли літак вивезуть з поля, в салоні вже мало що залишиться.

У повідомленні зазначають, що цю новину канал опублікував з надію, що процес ще можна зупинити, а всіх причетних знайти і покарати.

Офіційного підтвердження від правоохоронних органів РФ про випадки мародерства в літаку А321 поки не було.

Телеканал НТВ повідомив, що сьогодні фахівці повинні приступити до розбору літака, щоб прибрати його з поля. Процес відбуватиметься у декілька етапів. Спочатку з літака знімуть двигуни, згодом робітники демонтують салон і відкачають з баків лайнера паливо.

Нагадаємо, що уранці 15 серпня літак авіакомпанії «Уральські авіалінії», який летів до окупованого Криму, здійснив аварійну посадку на кукурудзяному полі в Підмосков’ї. Однією з причин інциденту вважають потрапляння птахів у двигуни літака.