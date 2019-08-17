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Пожежа в Одесі: згорілий готель зняли з дрона, фото — "Думская"

Барак, депо чи готель? Згорілий в Одесі «Токіо Стар» зняли з дрона (ФОТО, ВІДЕО)

17 сер 2019, 11:55
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Згорілий в Одесі готель «Токіо Стар» зняли з висоти пташиного польоту. Камера дрона зафіксувала наслідки пожежі, яка сьогодні вночі забрала життя вісьмох людей. Ще десятеро постраждалих перебувають в лікарнях міста.

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Пожежа в Одесі: згорілий готель зняли з дрона, фото — "Думская"

Як видно із відео та фото, полум’я пропалило половину даху довжелезної споруди. Можна зрозуміти, що полум’ям була охоплена половина другого поверху будівлі. Подекуди на шиферній покрівлі видніються дірки.

Сама ж будівля готелю, який очевидно колись переобладнали із травмайного депо, вціліла.

Нагадаємо, що власник готелю «Токіо Стар» у липні цього року не допустив співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до перевірки об'єкту й ДСНС склала відповідний акт про недопуск.

Пожежа в Одесі: згорілий готель зняли з дрона, фото — "Думская"

Всього в готелі цієї ночі перебувало до 200 осіб. Керівник ДСНС Чечоткін повідомив, що рятувальників пізно сповістили про пожежу, крім того, деякі кімнати в готелі не мали вікон.

Пожежа в Одесі: згорілий готель зняли з дрона, фото — "Думская"

Пожежа в Одесі: згорілий готель зняли з дрона, фото — "Думская"

Пожежа в Одесі: згорілий готель зняли з дрона, фото — "Думская"

Бізнесмен Вадим Чорний, якому належить згорілий готель «Токіо Стар», прокоментував пожежу.

Відбулася катастрофа. Якщо буде встановлена ​​будь-яка вина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу, — заявив Чорний в коментарі «Радіо Свобода».

Прокоментував трагедію й президент Володимир Зеленський.

Відповідати будуть не тільки безпосередні винуватці пожежі, відповідати буде Вадим Чорній, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону і вимогам справедливості. Адже не можна ставити власний прибуток вище людські життя. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих, — йдеться в повідомленні Зеленського у Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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