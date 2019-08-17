Пожежа в Одесі: згорілий готель зняли з дрона, фото — "Думская"

https://racurs.ua/ua/n125646-barak-depo-chy-gotel-zgorilyy-v-odesi-tokio-star-znyaly-z-drona-foto-video.html

Ракурс

Згорілий в Одесі готель «Токіо Стар» зняли з висоти пташиного польоту. Камера дрона зафіксувала наслідки пожежі, яка сьогодні вночі забрала життя вісьмох людей. Ще десятеро постраждалих перебувають в лікарнях міста.

Loading...

Як видно із відео та фото, полум’я пропалило половину даху довжелезної споруди. Можна зрозуміти, що полум’ям була охоплена половина другого поверху будівлі. Подекуди на шиферній покрівлі видніються дірки.

Сама ж будівля готелю, який очевидно колись переобладнали із травмайного депо, вціліла.

Нагадаємо, що власник готелю «Токіо Стар» у липні цього року не допустив співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до перевірки об'єкту й ДСНС склала відповідний акт про недопуск.

Всього в готелі цієї ночі перебувало до 200 осіб. Керівник ДСНС Чечоткін повідомив, що рятувальників пізно сповістили про пожежу, крім того, деякі кімнати в готелі не мали вікон.

Бізнесмен Вадим Чорний, якому належить згорілий готель «Токіо Стар», прокоментував пожежу.

Відбулася катастрофа. Якщо буде встановлена ​​будь-яка вина з нашого боку, ми будемо нести повну відповідальність, я в першу чергу, — заявив Чорний в коментарі «Радіо Свобода».

Прокоментував трагедію й президент Володимир Зеленський.