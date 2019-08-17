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На заході України впав військовий вертоліт, фото — Авіапром

На заході України впав військовий вертоліт

17 сер 2019, 11:24
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Військовий вертоліт Мі-2 зазнав аварії у Львівській області. Це сталося у Бродівському районі, в якому дислокується 16-та окрема бригада армійської авіації Сухопутних сил ЗСУ.

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Про інцидент повідомила «Газета по-українськи» з посиланням на речницю територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Зоряна Тивін.

Внаслідок падіння обійшлося без жертв. У Міноборони України поки не коментують цю інформацію.

Вертоліт розбився при зльоті під час навчань, які проводились на території військової частини А2595. На борту перебувало двоє військових, які не постраждали.

Машина впала на правий бік, перебуваючи на висоті 3−4 метри. Пожежі після падіння не виникло. На місці аварії працюють слідчі ДБР та військові прокурори, які з’ясовують обставини та причину події.

Мі-2 — радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений на початку 1960-х років. Масове виробництво цих вертольотів завершилося в 1992 році, до того моменту було побудовано понад 5,4 тис. машин.

Нагадаємо, що наприкінці травня під час учбово-тренувального польоту біля села Сестрятин у Радивилівському районі Рівненської області розбився військовий вертоліт Мі-8. Тоді загинули чотири льотчики разом з командиром 16-ї окремої бригади.


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