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Пожежа в Одесі: власник готелю не допустив ДСНС на перевірку об’єкту, фото — ДСНС

Пожежа в Одесі: власник готелю не допустив ДСНС на перевірку об'єкту (ФОТО, ВІДЕО)

17 сер 2019, 10:51
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Власник готелю «Токіо Стар» у липні цього року не допустив співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій до перевірки об'єкту. ДСНС склала відповідний акт про недопуск і передала його у правоохоронні органи.

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Про обставини пожежі, під час якої загинуло восьмеро осіб, та встановлення її причин сьогодні на брифінгу розповів керівник ДСНС Микола Чечоткін.

За його словами, власник послався на зміну форми власності готелю, яка нещодавно відбулася, й не допустив інспекторів.

Рятувальники поки не можуть докладно повідомити про причину пожежі, оскільки триває слідство. Але, за їхніми словами, найбільше задимлення було на другому поверсі будівлі.

Всього в готелі цієї ночі перебувало до 200 осіб. Серед десяти постраждалих, яких відвезли до лікарень, декілька осіб перебуває у важкому стані.

Пожежа в Одесі: власник готелю не допустив ДСНС на перевірку об’єкту, фото — І.Бошку

Чечоткін повідомив, що рятувальників пізно сповістили про пожежу, крім того, деякі кімнати в готелі не мали вікон.

Пожежа в Одесі: власник готелю не допустив ДСНС на перевірку об’єкту, фото — Нацполіція

Евакуйованих під час пожежі в центрі Одеси людей тимчасово розмістили в автобусах. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом загибелі людей під час пожежі.

Пожежа в Одесі: власник готелю не допустив ДСНС на перевірку об’єкту, фото — Нацполіція

Джерело: Ракурс


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