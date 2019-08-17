Пожежа в Одесі: у центрі міста згорів готель, загинуло восьмеро людей, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n125639-u-centri-odesy-zgoriv-gotel-zagynulo-vosmero-ludey-video.html

Ракурс

Восьмеро людей загинули в результаті пожежі в одеському готелі. Вогонь у центрі курортного міста спалахнув у ніч з 16 на 17 серпня.

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Горів готель «Токіо стар», який розташований поблизу ринку «Привоз» та пляжів «Відрада» і «Ланжерон», це Приморський район Одеси.

Крім восьми загиблих, постраждали ще 10 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Пожежа почалася на другому поверсі і охопила площу в 1 тис. кв. м.

Готель і людей рятували 65 бійців ДСНС і 13 одиниць техніки.

Причини загоряння на вулиці Водопровідній поки не встановлені, голова ДСНС Микола Чечоткін у Фейсбук повідомив, що сьогодні вранці відбудеться брифінг щодо трагедії в Одесі, на якому пообіцяв оприлюднити подробиці жахливої новини.

«Ракурс» 15 серпня повідомляв про те, що у Києві в районі метро «Лісова» згоріла маршрутка. Вогонь повністю знищив маршрутний автобус сполученням Київ — Бровари.