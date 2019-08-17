Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожежа в Одесі: у центрі міста згорів готель, загинуло восьмеро людей, скріншот відео
У центрі Одеси згорів готель, загинуло восьмеро людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125639-u-centri-odesy-zgoriv-gotel-zagynulo-vosmero-ludey-video.htmlРакурс
Восьмеро людей загинули в результаті пожежі в одеському готелі. Вогонь у центрі курортного міста спалахнув у ніч з 16 на 17 серпня.
Loading...
Горів готель «Токіо стар», який розташований поблизу ринку «Привоз» та пляжів «Відрада» і «Ланжерон», це Приморський район Одеси.
Крім восьми загиблих, постраждали ще 10 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Пожежа почалася на другому поверсі і охопила площу в 1 тис. кв. м.
Готель і людей рятували 65 бійців ДСНС і 13 одиниць техніки.
Причини загоряння на вулиці Водопровідній поки не встановлені, голова ДСНС Микола Чечоткін у Фейсбук повідомив, що сьогодні вранці відбудеться брифінг щодо трагедії в Одесі, на якому пообіцяв оприлюднити подробиці жахливої новини.
«Ракурс» 15 серпня повідомляв про те, що у Києві в районі метро «Лісова» згоріла маршрутка. Вогонь повністю знищив маршрутний автобус сполученням Київ — Бровари.
Загрузка...