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Ракурс
Пожежа в Одесі: у центрі міста згорів готель, загинуло восьмеро людей, скріншот відео

У центрі Одеси згорів готель, загинуло восьмеро людей (ФОТО, ВІДЕО)

17 сер 2019, 08:21
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Восьмеро людей загинули в результаті пожежі в одеському готелі. Вогонь у центрі курортного міста спалахнув у ніч з 16 на 17 серпня.

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Горів готель «Токіо стар», який розташований поблизу ринку «Привоз» та пляжів «Відрада» і «Ланжерон», це Приморський район Одеси.

Крім восьми загиблих, постраждали ще 10 осіб. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Пожежа почалася на другому поверсі і охопила площу в 1 тис. кв. м.

Готель і людей рятували 65 бійців ДСНС і 13 одиниць техніки.

Причини загоряння на вулиці Водопровідній поки не встановлені, голова ДСНС Микола Чечоткін у Фейсбук повідомив, що сьогодні вранці відбудеться брифінг щодо трагедії в Одесі, на якому пообіцяв оприлюднити подробиці жахливої новини.

«Ракурс» 15 серпня повідомляв про те, що у Києві в районі метро «Лісова» згоріла маршрутка. Вогонь повністю знищив маршрутний автобус сполученням Київ — Бровари.

Пожежа в Одесі: у центрі міста згорів готель, загинуло восьмеро людей, фото — ДСНС

Пожежа в Одесі: у центрі міста згорів готель, загинуло восьмеро людей, фото — ДСНС

Пожежа в Одесі: у центрі міста згорів готель, загинуло восьмеро людей, фото — ДСНС

Джерело: Ракурс


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