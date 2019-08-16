Суд арештував Юрія Гримчака. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/ua/n125638-golovni-novyny-za-16-serpnya-nabu-zakrylo-spravu-proty-groysmana-a-sud-areshtuvav-grymchaka.html

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Головною новиною дня можна вважати арешт заступника глави Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака Деснянським районним судом Чернігова. Посадовець пробуде в слідчому ізоляторі 60 діб, або може вийти під заставу в 6 млн грн.

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Сьогодні Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань і службової недбалості глави українського уряду Володимира Гройсмана. В Бюро пояснили, що детектив у ході розслідування перевіряв можливі зловживання та службову недбалість Гроймсана в справі про передачу будівлі санаторію у Моршині в управління Державної прикордонної служби. Фактів заподіяння шкоди державним інтересам встановлено не було.

Представники Державного бюро розслідувань влаштували обшуки в Одеській обласній раді. Слідчі дії тривали у рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Солом’янський районний суд Києва відпустив під заставу на суму 9,6 млн грн генерального директора компанії «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха. Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Гелюха у завданні збитків на суму 18,86 млрд грн внаслідок запровадження формули «Роттердам плюс».

Український боксер Олександр Усик проведе дебютний поєдинок у надважкій вазі 12 жовтня. Бій запланований в американському Чикаго на Wintrust Arena. Ім’я супротивника Усика поки що не розголошується, раніше українець мав боксувати з камерунцем Карлосом Такамом.

У Камеруні пірати викрали моряків з вантажного судна «Мармалайта», яке належить данській компанії «Ультрабалк». У МЗС Російської Федерації заявили, що серед членів екіпажу були троє росіян. Окремі іноземні ЗМІ повідомили, що нападники викрали дев’ятьох громадян Китаю та вісьмох українських моряків. Згодом в українському МЗС заявили, що серед полонених є один громадянин України.

В аеропорту «Бориспіль» від оперативників Служби безпеки України втік наркоторговець Амос Дов Сільвер, який очолював масштабну мережу збуту Telegrass і мав бути переданий Україною владі Ізраїлю. Зловмисник зник після того, як пройшов паспортний контроль та зайшов у зону Duty Free. Прокуратури відкрила кримінальне провадження, а силовиків, які супроводжували злочинця, відсторонили від розслідування.