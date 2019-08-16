Відомий наркоторговець втік від СБУ в «Борисполі»https://racurs.ua/ua/n125628-vidomyy-narkotorgovec-vtik-vid-sbu-v-boryspoli.htmlРакурс
Наркоторговець Амос Дов Сільвер, який очолював масштабну мережу збуту Telegrass і мав бути переданий Україною владі Ізраїлю, втік від співробітників СБУ в аеропорту «Бориспіль».
За попередніми даними, наркоторговець зник після проходження паспортного контролю, зайшовши у зону Duty Free. Повідомлення про його втечу з’явилося на сторінці Служби безпеки України у Facebook.
За даним фактом прокуратура порушила кримінальне провадження відповідно ст. 393 КК України (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти). Силовиків, які супроводжували злочинця, відсторонено від розслідування.
При цьому в Прикордонній службі України заявили, що Дов Сільвер взагалі не проходив паспортний контроль і навіть не наближався до нього. Де саме міг зникнути ізраїльський громадянин, який також має громадянство США, прикордонникам невідомо.
Ізраїльська сторона вже заявила, що разом із українськими колегами розшукує злочинця.