Крупный наркоторговец сбежал из-под стражи в «Борисполе». Фото: News24UA

https://racurs.ua/n125628-krupnyy-narkotorgovec-sbejal-iz-pod-straji-v-borispole.html

Ракурс

Наркоторговец Амос Дов Сильвер, возглавлявший крупную сеть сбыта Telegrass, которого Украина должна была передать властям Израиля, сбежал от сотрудников СБУ в аэропорту «Борисполь».

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По предварительным данным, наркоторговец исчез после прохождения паспортного контроля, зайдя в зону Duty Free. Сообщение о его побеге появилось на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

По данному факту прокуратура возбудила уголовное производство согласно ст. 393 УК Украины (побег из места лишения свободы или из-под стражи). Силовики, сопровождавшие преступника, отстранены от расследования.

При этом в Пограничной службе Украины заявили, что Дов Сильвер вовсе не проходил паспортный контроль и даже не приближался к нему. В какой зоне аэропорта мог исчезнуть израильский гражданин, который также имеет гражданство США, пограничникам неизвестно.

Израильская сторона уже заявила, что вместе с украинскими коллегами разыскивает преступника.