Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Женщина пожаловалась полицейским на наркодилера. Фото: kanord.ru

Женщина пожаловалась полицейским на наркодилера, который продал ей сахар вместо кокаина

25 фев 2019, 19:11
999

Женщина пожаловалась полицейским на своего наркодилера, который ее обманул. Курьезный случай произошел в Северной Ирландии.

В полицейский участок города Крэйгавон позвонила обманутая женщина. Она сообщила полицейским о том, что стала жертвой мошенничества, передает портал Standard.

У женщины сложился интересный диалог с полицейским, в котором жертва мошенничества рассказала, что ей за 200 фунтов продали коричневый сахар. Когда милиционер спросил женщину о том, что она рассчитывала получить за эти деньги, жертва мошенничества без стеснения заявила: «Кокаин».

Правоохранители иронизируют и отмечают, что несмотря на то, что женщину обманули, она не захотела написать заявление на наркодилера. Также полицейские рассказали, что следует делать, если кто-то хочет отомстить своему наркодилеру. Правоохранители посоветовали написать им письмо или позвонить на 101.

Ранее стало известно, что Украина должна компенсировать 4 тыс. евро наркодилеру, права которого были нарушены во время задержания и осуждения в Украине. Соответствующее решение принял ЕСПЧ. Наркоторговец из Кропивницкого подвергся жестокому обращению со стороны украинских правоохранителей при задержании, а также не получил копию документов из материалов дела.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...