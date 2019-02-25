Главные новости 25 февраля: задержание экс-начальника штаба ВСУ Замана и преследование активистов инициативы «Кто заказал Гандзюк»

Главные новости 25 февраля. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n118618-glavnye-novosti-25-fevralya-zaderjanie-eks-nachalnika-shtaba-vsu-zamana-i-presledovanie.html

Racurs.ua

Главной новостью 25 февраля стало объявление подозрения о государственной измене бывшему начальнику Генштаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане. Сообщение о подозрении изложено на 80 листах. Военная прокуратура просит для генерала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос во время брифинга сообщил о преступлениях, в совершении которых подозревают экс-руководителя Генштаба. Во времена руководства Заманы (с 2012 по 2014 годы) произошло сокращение армии. Также в этот период были расформированы более 70-ти воинских частей.

В Министерстве внутренних дел заявили о запуске сервиса для онлайн-мониторинга нарушений избирательного законодательства. Им может воспользоваться каждый украинец в любое время суток. Онлайн-сервис «Выборы 2019» будет предоставлять доступ к информации обо всех нарушениях избирательного законодательства. Также можно будет посмотреть открытые уголовные производства и составленные административные протоколы по данным фактам.

В Черкасской области снова угрожают отключить отопление. Соответствующее сообщение местной власти Смелы прислал «Нафтогаз». Отмечается, что коммунальное предприятие «Смелакомунтеплоенерго» на протяжении двух месяцев не уплатило «Нафтогаза Украины» ни гривны в соответствии с заключенными ранее договорами о реструктуризации долга.

Активисты инициативы «Кто заказал Гандзюк» сообщили о давлении со стороны правоохранительных органов и преследовании. Лица, связанные с Министерством внутренних дел, рекомендовали нескольким активистам выехать на время расследования из Украины. За несколькими активистами следили, некоторым неизвестные ломали дверные замки, также происходят кибератаки на рабочие электронные ресурсы активистов.