В архиваторе WinRar нашли опасный баг, который может загружать вредоносные программы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n118617-v-arhivatore-winrar-nashli-opasnyy-bag-kotoryy-mojet-zagrujat-vredonosnye-programmy-foto-video.htmlRacurs.ua
Опасный баг нашли в архиваторе WinRar. Ошибку обнаружили после 19 лет работы этой программы.
Уязвимость системы была выявлена при работе с распаковкой файлов формата ACE, сообщают исследователи компании Check Point Software Technologies в своем блоге.
Отмечается, что WinRar одна из немногих программ, которая может распаковать АСЕ-файлы. В случае, если переименовать архив АСЕ в RAR-архив, файлы выгрузятся в папку автозагрузки. Когда пользователь в следующий раз включит ПК, опасные программы из АСЕ-архива автоматически запустятся. Пользователь компьютера даже об этом не узнает.
По словам разработчиков, это происходит из-за использования устаревших технологий при проведении процесса распаковки. Впрочем, разработчики программы уже решили эту проблему достаточно радикальным образом: они объявили о полном прекращении работы архиватора WinRar с ACE-архивами. Теперь файлы формата АСЕ можно будет распаковывать только с помощью WinACE, которую не обновляли с 2007 года.
Разработчики архиватора WinRar также сообщили, что несмотря на существование бага, за 19 лет не было сообщений о случаях поражения компьютеров.