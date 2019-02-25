В архиваторе WinRar нашли опасный баг, который может загружать вредоносные программы (ФОТО, ВИДЕО)

В архиваторе WinRar нашли опасный баг. Фото: Gagadget

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Опасный баг нашли в архиваторе WinRar. Ошибку обнаружили после 19 лет работы этой программы.

Уязвимость системы была выявлена ​​при работе с распаковкой файлов формата ACE, сообщают исследователи компании Check Point Software Technologies в своем блоге.

Отмечается, что WinRar одна из немногих программ, которая может распаковать АСЕ-файлы. В случае, если переименовать архив АСЕ в RAR-архив, файлы выгрузятся в папку автозагрузки. Когда пользователь в следующий раз включит ПК, опасные программы из АСЕ-архива автоматически запустятся. Пользователь компьютера даже об этом не узнает.

По словам разработчиков, это происходит из-за использования устаревших технологий при проведении процесса распаковки. Впрочем, разработчики программы уже решили эту проблему достаточно радикальным образом: они объявили о полном прекращении работы архиватора WinRar с ACE-архивами. Теперь файлы формата АСЕ можно будет распаковывать только с помощью WinACE, которую не обновляли с 2007 года.

Разработчики архиватора WinRar также сообщили, что несмотря на существование бага, за 19 лет не было сообщений о случаях поражения компьютеров.