ДТП с американскими военными в Польше: шестеро человек пострадали (ФОТО)

ДТП с американскими военными в Польше. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n118616-dtp-s-amerikanskimi-voennymi-v-polshe-shestero-chelovek-postradali-foto.html

Racurs.ua

ДТП с американскими военными произошло на западе Польши. Микроавтобус, который двигался по автостраде А4, попал в ДТП.

Авария произошла около 15.00 в воскресенье, 24 февраля. Микроавтобус с американскими военными съехал с дороги и перевернулся, сообщает сегодня Gazeta Wroсlawska.

Автобус двигался с Любошова в направлении Вроцлава. Причины аварии пока не выяснены. На автостраде А4 на несколько часов было остановлено движение из-за аварии.

Американские военные получили травмы различной сложности. Сообщается, что двое из них тяжело травмированы. Все пострадавшие были госпитализированы в разные больницы.

Напомним, в начале января в Польше произошло масштабное ДТП. На трассе А1 столкнулись 17 транспортных средств. В результате аварии пострадали шесть человек. Движение по трассе было перекрыто на несколько часов.