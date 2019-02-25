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Ракурс
ДТП с американскими военными в Польше. Фото: 112 Украина

ДТП с американскими военными в Польше: шестеро человек пострадали (ФОТО)

25 фев 2019, 17:05
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ДТП с американскими военными произошло на западе Польши. Микроавтобус, который двигался по автостраде А4, попал в ДТП.

Авария произошла около 15.00 в воскресенье, 24 февраля. Микроавтобус с американскими военными съехал с дороги и перевернулся, сообщает сегодня Gazeta Wroсlawska.

Автобус двигался с Любошова в направлении Вроцлава. Причины аварии пока не выяснены. На автостраде А4 на несколько часов было остановлено движение из-за аварии.

Американские военные получили травмы различной сложности. Сообщается, что двое из них тяжело травмированы. Все пострадавшие были госпитализированы в разные больницы.

На западе Польше перевернулся автобус с американскими военными. Фото: gazetawroclawska.pl

Напомним, в начале января в Польше произошло масштабное ДТП. На трассе А1 столкнулись 17 транспортных средств. В результате аварии пострадали шесть человек. Движение по трассе было перекрыто на несколько часов.


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