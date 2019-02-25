Долги не платят: «Нафтогаз» готов снова отключить отопление в Смеле

Акции протеста жителей Смелы в ноябре 2018 происходили даже в Киеве, фото - ТСН

https://racurs.ua/n118605-dolgi-ne-platyat-naftogaz-gotov-snova-otkluchit-otoplenie-v-smele.html

Racurs.ua

Коммунальное предприятие «Смелакомунтеплоэнерго» на протяжении двух месяцев не совершает платежи «Нафтогазу Украины» в соответствии с заключенными ранее договорами о реструктуризации долга.

«Нафтогаз» 25 февраля предупредил власть Смелы о готовности отключить газоснабжение, не подтвердив намерения поставлять «голубое топливо» в марте. Это может привести к отключению отопления в городе.

«Нафтогаз Украины» не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций «Смелакомунтеплоэнерго», хотя предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочку расчетов, предусмотренные законодательством", — говорится в его официальном заявлении.

Государственная компания возложила ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона в Смеле на коммунальное предприятие и власть, ведь именно они были гарантами выполнения заключенных договоров реструктуризации.

В «Нафтогазе» утверждают, что город задолжал за газ 85,5 млн грн. Их накопили в период с 2010 года, когда городской совет отдал котельные в эксплуатацию ООО «Смела Энергоинвест».

В ноябре 2018 года ситуация с отоплением в Смеле стала известна всей стране, поскольку в нее вмешался президент и правительство. Жители райцентра Смела перекрывали дороги государственного значения с требованием к НАК «Нафтогаз» «определить справедливую цену на газ» и восстановить его поставки коммунальщикам.

Тогда провели дополнительную реструктуризацию долга на общую сумму 62 млн грн. «Нафтогаз» заключил соглашение о поставках газа на льготных условиях КП «Смелакомунтеплоэнерго». Но в 2019 году коммунальное предприятие не уплатило даже гривны, закрыв счета только за декабрь. По состоянию на 20 февраля долг по реструктурированных платежах составляет более 1 млн грн.

В таких условиях «Нафтогаз» считает, что получил право прекратить газоснабжение города. В компании предупредили власть Смелы о том, что она делает жителей города «заложниками своей бесхозяйственности».