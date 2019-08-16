Пираты захватили судно, на котором могли быть украинцы. Фото: Работник моря

https://racurs.ua/n125627-piraty-zahvatili-sudno-u-beregov-kameruna-i-pohitili-ekipaj-sredi-moryakov-mogut-byt-ukraincy.html

Ракурс

Пираты похитили моряков с грузового судна в Камеруне. Неизвестные 15 августа атаковали грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежит датской компании «Ультрабалк» и следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.

Loading...

Российское рекрутинговое агентство «Марлоу Навигейшн Россия» заявило, что нападавшие захватили восемь человек. Среди членов экипажа были три россиянина. Об этом 16 августа сообщила пресс-служба МИД Российской Федерации.

В то же время издание China News в Twitter сообщило, что пираты похитили с судна девять граждан Китая и восемь украинских моряков.

Как пишут УНН, посольство Украины в Федеративной Республике Нигерия уточняет информацию о наличии граждан Украины среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна. Дипломаты проверяют информацию о восьми захваченных украинцев из экипажа судна.

Мы напрямую уточняем эту информацию. Сейчас мы связываемся с компетентными органами Камеруна, с владельцами судна, выясняем эту информацию, — отметили в посольстве.

Напомним, 30 марта нигерийские пираты захватили в плен украинских моряков, которые находились на борту контейнеровоза Contship Oak. Нападавшие ограбили судно, а затем скрылись в неизвестном направлении вместе с пленниками.