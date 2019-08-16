Уволен судья Дубас, который игнорировал заявления активиста Майдана об избиении. Фото: ЧЕСНО

https://racurs.ua/n125625-vysshiy-sovet-pravosudiya-uvolil-sudu-iz-kieva-za-nevypolnenie-obyazannostey.html

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ВСП уволил Виктора Дубаса с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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Судью уволили согласно решению Высшей квалификационной комиссии судей Украины от 11 января 2017 года № 1/дп-17. ВККСУ пришла к выводу, что Виктор Дубас невыполнением возложенных на него профессиональных обязанностей во время Революции достоинства нанес вред авторитету правосудия, правам и свободам граждан, интересам общества и государства. Кроме того, он пренебрег действующим в то время законодательством. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Высший совет правосудия постановил уволить Виктора Дубаса с должности судьи Дарницкого районного суда города Киева на основании п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституции Украины, — отметили в пресс-службе.

Как известно, в январе 2017 году Высшая квалификационная комиссия привлекла к дисциплинарной ответственности и рекомендовала ВСП уволить судью Виктора Дубаса. Его обвиняли в невыполнении служебных обязанностей во время рассмотрения дела участника Революции достоинства Андрея Шминдюка зимой 2014 года. Тогда служитель Фемиды не отреагировал на заявление евромайдановца, который заявил об избиении его бойцами милицейского спецподразделения «Беркут». Дубас тогда отказался назначить судмедэкспертизу.

Напомним, в апреле 2019 года Высший совет правосудия уволил судью из Днепра Виктора Леонова из-за злоупотребления правом самоотвода. Оказалось, что судья злоупотребил этим правом, уклонялся от обязанностей следственного судьи и избегал автоматизированного распределения дел.