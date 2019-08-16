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ВРП звільнила суддю Дарницького райсуду Києва. Фото: Радио Свобода

Звільнено суддю Дубаса, який ігнорував заяви активіста Майдану про побиття

16 сер 2019, 16:59
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ВРП звільнила Віктора Дубаса з посади судді Дарницького районного суду міста Києва за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Суддю звільнили відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 11 січня 2017 року № 1/дп-17. ВККСУ дійшла висновку, що Віктор Дубас невиконанням покладених на нього професійних обов’язків під час Революції гідності завдав шкоди авторитету правосуддя, правам і свободам громадян, інтересам суспільства та держави. Крім того, він знехтував чинним на той час законодавством. Про це повідомила прес-служба ВРП.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити Віктора Дубаса з посади судді Дарницького районного суду міста Києва на підставі п. 3 ч. 6 ст. 126 Конституції України, — зазначили в прес-службі.

Як відомо, у січні 2017 році Вища кваліфікаційна комісія притягнула до дисциплінарної відповідальності та рекомендувала ВРП звільнити суддю Віктора Дубаса. Йому закидали невиконання службових обов’язків під час розгляду справи учасника Революції гідності Андрія Шминдюка взимку 2014 року. Тоді служитель Феміди не відреагував на заяву євромайданівця, який заявив про його побиття бійцями міліцейського спецпідрозділу «Беркут». Дубас тоді відмовився призначити судмедекспертизу.

Нагадаємо, у квітня 2019 року Вища рада правосуддя звільнила суддю з Дніпра Віктора Леонова через зловживання правом самовідводу. Виявилося, що суддя зловживав цим правом, ухилявся від обов’язків слідчого судді та уникав автоматизованого розподілу справ.

Джерело: Ракурс


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