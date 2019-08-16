Пірати захопили судно, на якому могли бути українці. Фото: Работник моря

https://racurs.ua/ua/n125627-piraty-zahopyly-sudno-bilya-beregiv-kamerunu-ta-vykraly-ekipaj-sered-moryakiv-mojut-buty-ukrayinci.html

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Пірати викрали моряків з вантажного судна в Камеруні. Невідомі 15 серпня атакували вантажне судно «Мармалайта», яке належить данській компанії «Ультрабалк» й слідувало під прапорoм Антигуа і Барбуди.

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Російське рекрутингове агентство «Марлоу Навігейшн Росія» заявило, що нападники захопили вісьмох осіб. Серед членів екіпажу були троє росіян. Про це 16 серпня повідомила прес-служба МЗС Російської Федерації.

Водночас видання China News у Twitterповідомило, що пірати викрали з судна дев’ять громадян Китаю та восьмеро українських моряків.

Як пишуть УНН, посольство України у Федеративній Республіці Нігерія уточнює інформацію щодо наявності громадян України серед моряків, захоплених піратами біля берегів Камеруну. Дипломати перевіряють інформацію щодо восьми захоплених українців з екіпажу судна.

Ми безпосередньо уточнюємо цю інформацію. Наразі ми зв’язуємось з компетентними органами Камеруну, з власниками судна, з’ясовуємо цю інформацію, — зазначили в посольстві.

Нагадаємо, 30 березня нігерійські пірати захопили в полон українських моряків, які перебували на борту контейнеровоза ContshipOak. Нападники пограбували судно, а потім зникли в невідомому напрямку разом з бранцями.