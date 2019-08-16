Кенійські пірати полонили українського моряка. Фото:

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Пірати захопили в полон одного українця після нападу на торговельні судна поблизу берегів Кенії.

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З числа захоплених біля Камеруну моряків був лише один громадянин України. Про це 16 серпня повідомив заступник директора департаменту — начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич в коментарі УНІАН.

За словами дипломата, наразі консульська служба у взаємодії із зацікавленими суб'єктами вживає комплекс заходів зі звільнення захопленого українського моряка.

Нагадаємо, 15 серпня кенійські пірати атакували вантажне судно «Мармалайта», яке належить данській компанії «Ультрабалк» й слідувало під прапорoм Антигуа і Барбуди. Згодом у МЗС Російської Федерації заявили, що нападники захопили вісьмох осіб, а серед членів екіпажу були троє росіян. Водночас видання China News у Twitter повідомило, що пірати викрали з судна дев’ять громадян Китаю та восьмеро українських моряків.