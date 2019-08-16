Кенийские пираты пленили украинского моряка. Фото:

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Пираты захватили в плен одного украинца после нападения на торговые суда у берегов Кении.

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Из числа захваченных возле Камеруна моряков был лишь один гражданин Украины. Об этом 16 августа сообщил заместитель директора департамента — начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН.

По словам дипломата, сейчас консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного украинского моряка.

Напомним, 15 августа кенийские пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», которое принадлежит датской компании «Ультрабалк» и следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Впоследствии в МИД Российской Федерации заявили, что нападавшие захватили восемь человек, а среди членов экипажа были три россиянина. В то же время издание China News в Twitter сообщило, что пираты похитили с судна девять граждан Китая и восемь украинских моряков.