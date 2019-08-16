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Погода в Украине будет преобладать солнечная. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 17 августа: в большинстве областей будет прохладно, но солнечно (КАРТА)

16 авг 2019, 20:08
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Погода в Украине 17 августа ожидается с грозовыми дождями в восточных областях. Кроме того, прогнозируются град и шквалы 15−20 м/с.

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В северных, большинстве центральных областей, ночью в Приазовье и Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный и юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью 9−14°, днем 18−23° тепла. На юге и востоке страны ночью 14−19° тепла, днем 24−28°. В Карпатах ночью прогнозируется 5−10° тепла, днем +11−16°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 17 августа ожидается с осадками — кратковременный дождь. Температура ночью 11−13° по Цельсию, днем около 20° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки существенных осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 8−10° тепла, днем 21−23° тепла по Цельсию.

В Одессе в субботу Гидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха 15−17° тепла, а днем 25−27° выше нуля.

В Днепре в завтрашний выходной дождь, возможны грозы. Ночью температура воздуха прогреется до 12−14° выше нуля, днем прогнозируют 23−25° тепла.

В Харькове завтра ожидаются дожди и грозы. Столбики термометров ночью покажут 16−18° тепла, днем 25−27° выше нуля.

В Карпатах 17 августа синоптики прогнозируют солнечную погоду. Воздух ночью прогреется до 5−10° тепла, днем 11−16° выше нуля.

Погода на 17 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 17 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 16 августа синоптики обещали дожди и грозы в северных областях, Приазовье и Крыму. На остальной территории осадков не ожидалось.

Источник: Ракурс


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