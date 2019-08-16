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Ракурс
В МОН презентовали новые учебные материалы. Фото: mon.gov.ua

В Украине старшеклассников будут учить финансовой грамотности по новым учебникам

16 авг 2019, 19:34
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Финансовую грамотность будут изучать ученики 9 и 10 классов. Новые учебные материалы для школьников 16 августа представили в Министерстве образования и науки.

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Новые учебники содержат разделы о личных финансах, кредитовании, финансовых услугах, инвестициях и защите от мошенничества. Предприимчивость и финансовая грамотность являются одними из компетенций, которые должна развивать «Новая украинская школа». Об этом сегодня сообщила пресс-служба МОН.

Учебники для украинских школ разработали совместно с проектом американского агентства USAID «Трансформация финансового сектора». Помогали в разработке материале Нацбанк Украины, Университет банковского дела, эксперты.

По словам руководителя проекта «Трансформация финансового сектора» Роберта Бонда, предложенный украинским школьникам курс финансовой грамотности не уступает лучшим курсам Европы и Соединенных Штатов Америки. Школьники начнут осваивать новый курс с 1 сентября.

В Министерстве образования отметили, что сейчас 1 тыс. 200 украинских школах будут изучать финансовую грамотность.

Напомним, 14 августа на заседании Кабмина премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал увеличение зарплат некоторым категориям бюджетников — учителей и тренеров детско-юношеских спортивных школ. Выплаты этим категориям вырастут с 2020 года.

Источник: Ракурс


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