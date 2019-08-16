У МОН презентували нові навчальні матеріали. Фото: mon.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125632-v-ukrayini-starshoklasnykiv-navchatymut-finansovoyi-gramotnosti-za-novymy-pidruchnykamy.html

Ракурс

Фінансову грамотність вивчатимуть учні 9 та 10 класів. Нові навчальні матеріали для українських школярів 16 серпня презентували у Міністерстві освіти і науки.

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Нові підручники містять розділи про особисті фінанси, кредитування, фінансові послуги, інвестиції та захист від шахрайства. Підприємливість та фінансова грамотність є одними з компетенцій, які має розвивати «Нова українська школа». Про це сьогодні повідомила прес-служба МОН.

Підручники для українських шкіл розробили спільно з проектом американського агентства USAID «Трансформація фінансового сектору». Допомагали в розробці матеріалі Нацбанк України, Університет банківської справи, експерти.

За словами керівника проекту «Трансформація фінансового сектору» Роберта Бонда, запропонований українським школярам курс фінансової грамотності не поступається найкращим курсам Європи та Сполучених Штатів Америки. Школярі почнуть освоювати новий курс з 1 вересня.

У Міністерстві освіти зазначили, що наразі 1 тис. 200 українських школах вивчатимуть фінансову грамотність.

Нагадаємо, 14 серпня на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував збільшення заробітків деяких категорій бюджетників — вчителів і тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Виплати цим категоріям зростуть із 2020 року.