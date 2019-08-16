Погода в Україні переважатиме сонячна. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n125633-pogoda-v-ukrayini-v-bilshosti-oblastey-bude-proholodno-ale-sonyachno-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 17 серпня очікується з грозовими дощами в східних областях. Крім того, прогнозуються град та шквали 15−20 м/с.

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У північних, більшості центральних областей, вночі також у Приазов’ї та Криму місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер північно-західний та південно-східний 5−10 м/с. Температура вночі 9−14°, вдень 18−23° тепла. На півдні та сході країни вночі 14−19° тепла, вдень 24−28°. У Карпатах вночі прогнозується 5−10° тепла, вдень +11−16°. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 17 серпня очікується з опадами — короткочасний дощ. Температура вночі 11−13° за Цельсієм, вдень близько 20° тепла.

У Львові найближчої доби істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі 8−10° тепла, вдень 21−23° тепла за Цельсієм.

В Одесі в суботу Гідрометцентр прогнозує сонячну погоду. Вночі температура повітря 15−17° тепла, а вдень 25−27° вище нуля.

У Дніпрі у завтрашній вихідний дощитиме, можливі грози. Вночі температура повітря прогріється до 12−14° вище нуля, вдень прогнозують 23−25° тепла.

У Харкові завтра очікуються дощі й грози. Стовпчики термометрів вночі покажуть 16−18° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

У Карпатах 17 серпня синоптики прогнозують сонячну погоду. Повітря вночі прогріється до 5−10° тепла, вдень 11−16° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Нагадаємо, 16 серпня синоптики обіцяли дощі та грози у північних областях, Приазов’ї та Криму. На решті території опадів не очікувалося.