Суд арестовал Юрия Грымчака. Фото: Українські новини

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Главной новостью дня можно считать арест заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака Деснянским районным судом Чернигова. Чиновник пробудет в следственном изоляторе 60 суток, или может выйти под залог в 6 млн грн.

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Сегодня Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений и служебной халатности главы украинского правительства Владимира Гройсмана. В Бюро пояснили, что детектив в ходе расследования проверял возможные злоупотребления и служебную халатность Гроймсана в деле о передаче здания санатория в Моршине в управление Государственной пограничной службы. Факты причинения вреда государственным интересам установлены не были.

Представители Государственного бюро расследований устроили обыски в Одесском областном совете. Следственные действия продолжались в рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Соломенский районный суд Киева отпустил под залог на сумму 9,6 млн грн генерального директора компании «ДТЭК Сети» Ивана Гелюха. Антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают Гелюха в нанесении ущерба на сумму 18,86 млрд грн в результате введения формулы «Роттердам плюс».

Украинский боксер Александр Усик проведет дебютный поединок в супертяжелом весе 12 октября. Бой запланирован в американском Чикаго на Wintrust Arena. Имя противника Усика пока что не разглашается, ранее украинец должен был боксировать с камерунцем Карлосом Такамом.

В Камеруне пираты похитили моряков с грузового судна «Мармалайта», которое принадлежит датской компании «Ультрабалк». В МИД Российской Федерации заявили, что среди членов экипажа были три россиянина. Впоследствии в украинском МИД заявили, что среди пленных есть один гражданин Украины.

В аэропорту «Борисполь» от оперативников Службы безопасности Украины сбежал наркоторговец Амос Дов Сильвер, который возглавлял масштабную сеть сбыта Telegrass и должен был быть передан Украиной власти Израиля. Злоумышленник скрылся после того, как прошел паспортный контроль и зашел в зону Duty Free. Прокуратуры открыла уголовное производство, а силовиков, которые сопровождали преступника, отстранили от расследования.