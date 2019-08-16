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Ракурс
Юрию Грымчаку суд избрал меру пресечения. Фото: Андрей Дубчак

Суд избрал меру пресечения Грымчаку

16 авг 2019, 22:19
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Деснянский районный суд города Чернигова 16 августа избрал меру пресечения заместителю главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку.

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Фемида арестовала задержанного по подозрению в мошенничестве чиновника на два месяца — 60 суток. Кроме того, суд назначил заместителю министра залог в размере 6 млн грн. Трансляцию судебного заседания вел один из украинских телеканалов.

Прокуратура просила арестовать чиновника с альтернативой залога в 12 млн грн, а адвокат Грымчака заявляла, что вообще нет оснований для избрания заместителю министра меры пресечения. Сам Грымчак, на судебном заседании заявил, что в свое время отказывался от огромных сумм взятки.

Во время оглашения судебного решения произошла оказия — адвокат подозреваемого заявила, что в решении суда указаны неверные инициалы Грымчака. По словам защитника, вместо «Юрия Николаевича» судья объявила об аресте «Юрия Михайловича». Впоследствии судья подтвердила ошибку и пообещав, что будет ее исправлять, вышла из зала заседания.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины 14 августа провели спецоперацию, в ходе которой разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, а также его помощника Игоря Овдиенко. Впоследствии обоим объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За данное правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В НАБУ впоследствии сообщили, что чиновник и его помощник путем обмана завладели чужим имуществом — денежными средствами в особо крупном размере. Грымчака и его помощника подозревают в вымогательстве взятки в сумме более 1 млн долл.

Источник: Ракурс


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