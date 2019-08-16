«Сяоми» выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере.

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Ракурс

Компания Xiaomi (Сяоми) удивила очередной новинкой. Китайский гигант решил порадовать поклонников романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

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Мир увидела 3D-книга о юноше-волшебнике, размеры которой составляют 242×289×60 мм в сложенном и 1089×867 мм в разложенном состоянии. Разработчики утверждают, что в книге отражены более 70 классических сцен из разных частей фильма о Поттере. Об этом сообщает 4PDA со ссылкой на News.mydrivers.com.

Все элементы книжки раскладываются в полноценные 3D-макеты. Всего есть пять локаций: главный замок, башня, село Хогвартс, лес и стадион для сражений в квиддич. В книге есть почти 1 тыс. элементов. Для того, чтобы просмотреть книгу и взаимодействовать с различными ее частями нужны 3D-очки. «Сяоми» оценила эту книгу в 47 долл.

Как известно, серия книг «Гарри Поттер» состоит из семи фантастических романов английской писательницы Джоан Роулинг. Ее творчество о юном волшебнике получило такую популярность во всем мире, что было экранизировано в серии одноименных кинофильмов. Книги о Поттере получили мировое признание, выиграли ряд наград и вышли тиражом более 400 млн экземпляров.

Напомним, компании Xiaomi (Сяоми) и Samsung (Самсунг) готовят к выпуску смартфон, расширение основной камеры которого составит 108 мегапикселей. Такой мобильный гаджет может похвастаться снимками, которые будут не хуже, чем делают профессиональные фотоаппараты.