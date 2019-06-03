Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

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Королева Великобритании Елизавета II сделала Дональду Трампу эксклюзивный подарок. Во время встречи в Букингемском дворце 3 июня она передала главе Белого дома первое издание книги Уинстона Черчилля, напечатанное в 1959 году.

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Книга в темно-красной обложке с позолотой была украшена позолоченными королевским шифром, шелковыми форзацами и сшитыми вручную ободками, имеющими цвет американского флага, сообщает CNN.

Черчилль является автором серии книг о Второй мировой войне, изданными в 1948 — 1953 годах. В основе его работ были заметки и дневники, которые бывший премьер-министр Великобритании вел в период войны. Президент США Дональд Трамп является поклонником Черчилля.

Королева также подарила президенту США набор из трех ручек, украшенных королевским шифром.

Мелани Трамп Елизавета II подарила специальную серебряную шкатулку, украшенную изображениями розы, чертополоха и трилистника, которые изображены в музыкальной комнате Букингемского дворца.

Трамп сегодня прибыл с государственным визитом в Великобританию. Первый день его трехдневной поездки начался с визита к королеве Елизавете II.

Накануне визита Трамп посоветовал Великобритании отказаться от выплаты Брюсселю за Brexit 39 млрд фунтов стерлингов и выйти из ЕС без соглашения в случае, если Евросоюз не выполнит условия Лондона.