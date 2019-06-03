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Ракурс
Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Елизавета II подарила Трампу книгу Черчилля (ФОТО)

3 июн 2019, 18:19
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Королева Великобритании Елизавета II сделала Дональду Трампу эксклюзивный подарок. Во время встречи в Букингемском дворце 3 июня она передала главе Белого дома первое издание книги Уинстона Черчилля, напечатанное в 1959 году.

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Книга в темно-красной обложке с позолотой была украшена позолоченными королевским шифром, шелковыми форзацами и сшитыми вручную ободками, имеющими цвет американского флага, сообщает CNN.

Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Черчилль является автором серии книг о Второй мировой войне, изданными в 1948 — 1953 годах. В основе его работ были заметки и дневники, которые бывший премьер-министр Великобритании вел в период войны. Президент США Дональд Трамп является поклонником Черчилля.

Королева также подарила президенту США набор из трех ручек, украшенных королевским шифром.

Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Мелани Трамп Елизавета II подарила специальную серебряную шкатулку, украшенную изображениями розы, чертополоха и трилистника, которые изображены в музыкальной комнате Букингемского дворца.

Трамп сегодня прибыл с государственным визитом в Великобританию. Первый день его трехдневной поездки начался с визита к королеве Елизавете II.

Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Накануне визита Трамп посоветовал Великобритании отказаться от выплаты Брюсселю за Brexit 39 млрд фунтов стерлингов и выйти из ЕС без соглашения в случае, если Евросоюз не выполнит условия Лондона.

Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Королева Елизавета II подарила президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Источник: Ракурс


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