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Ракурс
Королева Єлизавета II подарувала президенту США книгу Черчилля, фото — СNN

Єлизавета II подарувала Трампу книгу Черчилля (ФОТО)

3 чер 2019, 18:19
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Королева Великої Британії Єлизавета II зробила Дональду Трампу ексклюзивний подарунок. Під час зустрічі у Букінгемському палаці 3 червня вона передала главі Білого дому перше видання книги Вінстона Черчилля, надруковане у 1959 році.

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Книга в темно-червоній обкладинці з позолотою була прикрашена позолоченими королівським шифром, шовковими форзацами й зшитими вручну обідками, що мали колір американського прапора, повідомляє CNN.

Трамп у Великій Британії: королева Єлизавета II подарувала президенту США книгу Черчилля

Трамп у Великій Британії: королева Єлизавета II подарувала президенту США книгу Черчилля

Трамп у Великій Британії: королева Єлизавета II подарувала президенту США книгу Черчилля

Черчилль є автором серії книг про Другу світову війну, що видавалися в період з 1948 по 1953 роки. В основі його робіт були замітки і щоденники, які колишній прем'єр-міністр Великої Британії вів у період війни. Президент США Дональд Трамп є шанувальником Черчилля.

Королева також подарувала президенту США набір з трьох ручок, прикрашених королівським шифром.

Трамп у Великій Британії: королева Єлизавета II подарувала президенту США книгу Черчилля

Мелані Трамп Єлизавета II подарувала спеціальну срібну шкатулку, оздоблену зображеннями троянди, будяка і трилисника, які зображені в музичній кімнаті Букінгемського палацу.

Трамп сьогодні прибув з державним візитом до Великої Британії. Перший день його триденної поїздки почався з візиту до королеви Єлизавети II.

Трамп у Великій Британії: королева Єлизавета II подарувала президенту США книгу Черчилля

Напередодні візиту Трамп порадив Великій Британії відмовитися від виплати Брюсселю за Brexit 39 млрд фунтів стерлінгів та вийти з ЄС без угоди у випадку, якщо Євросоюз не виконає умови Лондона.

Трамп у Великій Британії: королева Єлизавета II подарувала президенту США книгу Черчилля

Джерело: Ракурс


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