Samsung представила 108-мегапиксельную камеру для смартфонов. Фото: osp.ru

https://racurs.ua/n125449-semka-6k-video-i-neprevzoydennaya-detalizaciya-xiaomi-i-samsung-razrabotali-108-megapikselnuu.html

Ракурс

Компании Xiaomi (Сяоми) и Samsung (Самсунг) выпустят смартфон, расширение основной камеры которого составит 108 мегапикселей.

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Инженеры 12 августа анонсировали новейший сенсор ISOCELL Bright HMX — первый в мире датчик мобильной камеры, способный снимать в рекордном разрешении. В сравнении с 64-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1, линейные размеры которого составляли 1/1,7″, габариты новой матрицы выросли до 1/1.33″. Об этом сообщает 4PDA со ссылкой на News.samsung.com

Размер пикселя новой камеры составляет 0,8 микрометра, фото можно делать с максимальным разрешением в 12032×9024 пикселей. Для сравнения, такие же фото сейчас делают флагманские зеркальные фотоаппараты. Камеры способна обеспечивать снимки непревзойденной передачей цвета и невероятной детализации. Кроме того, новый сенсор может снимать 6К-видео (6016×3384 пикселей) с частотой 30 кадров в секунду.

Напомним, компания Xiaomi (Сяоми) планирует выпустить смартфон без рамок вокруг дисплея и без механических кнопок управления. Производитель уже зарегистрировал патент на дизайн устройства во Всемирной организации интеллектуальной собственности.