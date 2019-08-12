Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Samsung представила 108-мегапиксельную камеру для смартфонов. Фото: osp.ru

Съемка 6К-видео и непревзойденная детализация: Xiaomi и Samsung разработали 108-мегапиксельную камеру для смартфонов

12 авг 2019, 11:29
999

Компании Xiaomi (Сяоми) и Samsung (Самсунг) выпустят смартфон, расширение основной камеры которого составит 108 мегапикселей.

Loading...

Инженеры 12 августа анонсировали новейший сенсор ISOCELL Bright HMX — первый в мире датчик мобильной камеры, способный снимать в рекордном разрешении. В сравнении с 64-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1, линейные размеры которого составляли 1/1,7″, габариты новой матрицы выросли до 1/1.33″. Об этом сообщает 4PDA со ссылкой на News.samsung.com

Размер пикселя новой камеры составляет 0,8 микрометра, фото можно делать с максимальным разрешением в 12032×9024 пикселей. Для сравнения, такие же фото сейчас делают флагманские зеркальные фотоаппараты. Камеры способна обеспечивать снимки непревзойденной передачей цвета и невероятной детализации. Кроме того, новый сенсор может снимать 6К-видео (6016×3384 пикселей) с частотой 30 кадров в секунду.

Напомним, компания Xiaomi (Сяоми) планирует выпустить смартфон без рамок вокруг дисплея и без механических кнопок управления. Производитель уже зарегистрировал патент на дизайн устройства во Всемирной организации интеллектуальной собственности.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский поручил Баканову и Авакову заменить глав СБУ и Нацполиции в Житомире (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский попросил руководителей Нацполиции и Службы безопасности в Житомирской области покинуть свои посты из-за неспособности бороться с незаконной добычей янтаря

Новости Украины
14:39

«Вы не полезны государству»: Зеленский заставил главного лесовода Житомирщины написать заявление на увольнение (ФОТО, ВИДЕО)

Глава Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней рабочей поездки на Житомирщину заставил руководителя областного управления лесного и охотничьего хозяйства написать заявление на увольнение

Новости Украины
14:14
Новости партнеров
Загрузка...