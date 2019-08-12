В «Слуге народа» предложили создать «Словарь войны» для СМИ. Фото: jornalggn.com.br

https://racurs.ua/n125448-v-sluge-naroda-predlojili-sozdat-slovar-voyny-dlya-smi.html

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«Слуга народа» инициирует создание «Словаря войны» для журналистов. В частности, будущий нардеп этой политсилы Сергей Швец, который ранее работал в журналистике, убежден, что в военное время Украине нужен закон, который будет регламентировать работу средств массовой информации.

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Представитель президентской партии «Слуга народа» предлагает создать так называемый «глоссарий войны», где будут закрепленные определения военных терминов: «оккупанты», «сепаратисты», «коллаборационисты», «самопровозглашенные республики» и прочие, сообщает «Сегодня».

Эту инициативу уже прокомментировал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко. По его словам, идея регламентации правил работы СМИ должна обсуждаться непосредственно с журналистским сообществом.

Пока сложно оценивать эту инициативу, потому что мы не видели текста законопроекта. Но в нынешних условиях важно, чтобы идея регламентации обсуждалась непосредственно с журналистским сообществом. Предлагаю вынести ее на всеобщее обсуждение, — отметил Томиленко.

Ранее Верховная Рада уже пыталась регламентировать работу СМИ. В 2016 году депутаты предлагали вернуть уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации, а в 2018 году — обсуждали норму о блокировании сайтов без решения суда, чтобы СБУ имела право ограничить работу любого сайта лишь на основании санкции прокурора или следователя. Считалось, что это помогло бы государству бороться с «технологическим терроризмом», однако эти проекты возмутили общественность и не стали законами.

Между тем напомним, что в июле у президента Владимира Зеленского анонсировали создание международного русскоязычного канала для укрепления позиций Украины в информационной борьбе с РФ и противодействия российской пропаганде.