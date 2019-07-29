Всемирный русскоязычный телеканал хотят создать в Украине. Фото: ДнепрЧас

https://racurs.ua/n124911-v-ukraine-sozdadut-mejdunarodnyy-russkoyazychnyy-telekanal-zamestitel-glavy-ofisa-prezidenta.html

Ракурс

Международный русскоязычный канал будет создан в Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе и противодействия российской пропаганде.

Loading...

Такой телеканал сможет бороться за сознание граждан Украины, которые проживают в аннексированном Крыму и оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом 29 июля в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоязычное население по всему миру, — заверил чиновник.

Тимошенко добавил, что в команде Зеленского хотят, чтобы это средство массовой информации было государственной собственности. Сейчас представители главы государства договариваются с частными каналами о передаче прав на использование их интересного контента.

Напомним, в Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112. Украина». В результате инцидента никто не пострадал. В правоохранительных органах квалифицировали нападение как террористический акт. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе осудили это нападение и заявили, что это нападение является неприемлемым актом запугивания.