Российский пропагандистский телеканал оштрафовали в Великобритании на 200 тыс. евро. Фото: Vox

https://racurs.ua/n124817-rossiyskiy-propagandistskiy-telekanal-oshtrafovali-v-velikobritanii-na-200-tys-evro.html

Ракурс

В Великобритании оштрафовали российский пропагандистский телеканал RT на 223 тыс. евро. Причиной стало несоблюдение правил при освещении конфликта в Сирии и отравления Скрипалей.

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Британский регулятор в области телекоммуникаций и медиа Ofcom обвинил RT в отсутствии беспристрастности в программах, которые были посвящены актуальным событиям и вышли в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Больше всего регулятор был возмущен освещением реакции правительства на конфликт в Сирии и события в Солсбери. Об этом сообщает Deutsche welle.

Всего таких спорных программ и выпусков вышло семь. Телеканал уже подал апелляцию, в которой требует пересмотреть решение регулятора. Слушания по этому делу должны пройти только в конце года. Тогда же в силу вступит постановление о штрафе.

Телеканал, в свою очередь, возмущен тем, что регулятор выписал такой крупный штраф до решения суда, а сама его сума превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за более серьезные нарушения (призыв к насилию и разжигание ненависти).

Как ранее сообщал «Ракурс», Facebook удалил почти 2 тыс. манипулятивных аккаунтов и страниц.