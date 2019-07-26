Російський пропагандистський телеканал оштрафували у Великій Британії на 200 тис. євро. Фото: Vox

https://racurs.ua/ua/n124817-rosiyskyy-propagandystskyy-telekanal-oshtrafuvaly-u-velykiy-brytaniyi-na-200-tys-ievro.html

Ракурс

У Великій Британії оштрафували російський пропагандистський телеканал RT на 223 тис. євро. Причиною стало недотримання правил при висвітленні конфлікту в Сирії і отруєння Скрипалів.

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Британський регулятор в області телекомунікацій і медіа Ofcom звинуватив RT в відсутності неупередженості в програмах, які були присвячені актуальним подіям і вийшли в ефір з 17 березня по 26 квітня 2018 року. Найбільше регулятор був обурений висвітленням реакції уряду на конфлікт в Сирії і події в Солсбері. Про це повідомляє Deutsche welle.

Всього таких спірних програм і випусків вийшло сім. Телеканал вже подав апеляцію, в якій вимагає переглянути рішення регулятора. Слухання у цій справі повинні пройти тільки наприкінці року. Тоді ж набуде чинності постанова про штраф.

Телеканал, в свою чергу, обурений тим, що регулятор виписав такий великий штраф до рішення суду, а сама його сума перевищує штрафи, накладені на інші ЗМІ за серйозніші порушення (заклик до насильства та розпалювання ненависті).

Як раніше повідомляв «Ракурс», Facebook видалив майже 2 тис. маніпулятивних акаунтів і сторінок.