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Ракурс
Російський пропагандистський телеканал оштрафували у Великій Британії на 200 тис. євро. Фото: Vox

Російський пропагандистський телеканал оштрафували у Великій Британії на 200 тис. євро

26 лип 2019, 21:33
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У Великій Британії оштрафували російський пропагандистський телеканал RT на 223 тис. євро. Причиною стало недотримання правил при висвітленні конфлікту в Сирії і отруєння Скрипалів.

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Британський регулятор в області телекомунікацій і медіа Ofcom звинуватив RT в відсутності неупередженості в програмах, які були присвячені актуальним подіям і вийшли в ефір з 17 березня по 26 квітня 2018 року. Найбільше регулятор був обурений висвітленням реакції уряду на конфлікт в Сирії і події в Солсбері. Про це повідомляє Deutsche welle.

Всього таких спірних програм і випусків вийшло сім. Телеканал вже подав апеляцію, в якій вимагає переглянути рішення регулятора. Слухання у цій справі повинні пройти тільки наприкінці року. Тоді ж набуде чинності постанова про штраф.

Телеканал, в свою чергу, обурений тим, що регулятор виписав такий великий штраф до рішення суду, а сама його сума перевищує штрафи, накладені на інші ЗМІ за серйозніші порушення (заклик до насильства та розпалювання ненависті).

Як раніше повідомляв «Ракурс», Facebook видалив майже 2 тис. маніпулятивних акаунтів і сторінок.


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