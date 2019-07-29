Мужчина с ножом просил правоохранителей его застрелить. Фото: Sputnik Грузия

https://racurs.ua/n124910-v-nu-yorke-mujchina-s-nojom-prishel-v-otdelenie-policii-i-poprosil-pravoohraniteley-ego-zastrelit.html

Ракурс

Мужчина с ножом пришел в полицейский участок в Нью-Йорке и попросил копов его застрелить.

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Инцидент произошел в районе Бруклин, 28 июля. Момент с незнакомцем попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в джинсах, футболке и кепке заходит в отделение полиции. Об этом сообщило ABC News на своей странице в Twitter.

Неизвестный стоял на входе и махал холодным оружием. На кадрах видно сотрудника полиции и посетителей, которые начали отходить от незнакомца. Далее вооруженного мужчину окружили правоохранители и применили шокер, чтобы разоружить его. В результате инцидента никто не пострадал.

Впоследствии выяснилось, что задержанному 26 лет. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Напомним, 28 июля во время проведения уличного праздника в Нью-Йорке произошла стрельба на детской площадке. В результате происшествия ранения получили 11 человек, один из пострадавших погиб от огнестрельных ранений.