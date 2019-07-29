Чоловік із ножем просив правоохоронців його застрелити. Фото: Sputnik Грузия

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Ракурс

Чоловік із ножем прийшов до поліцейського відділку в Нью-Йорку і попросив копів його застрелити.

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Інцидент стався у районі Бруклін, 28 липня. Момент із незнайомцем потрапив на камери відеоспостереження. На кадрах видно, як чоловік у джинсах, футболці та кепці заходить у відділок поліції. Про це повідомило ABC News на власній сторінці у Twitter.

Невідомий стояв на вході та махав холодною зброєю. На кадрах видно співробітника поліції та відвідувачів, які почали відходити від незнайомця. Згодом озброєного чоловіка оточили правоохоронці та застосували шокер, щоб роззброїти його. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Згодом з’ясувалося, що затриманому 26 років. Мотиви чоловіка наразі невідомі.

Нагадаємо, 28 липня під час проведення вуличного свята у Нью-Йорку сталася стрілянина на дитячому майданчику. Внаслідок події поранення дістали 11 осіб, один із постраждалих загинув від вогнепальних поранень.