Всесвітній російськомовний телеканал хочуть створити в Україні. Фото: ДнепрЧас

https://racurs.ua/ua/n124911-v-ukrayini-stvoryat-mijnarodnyy-rosiyskomovnyy-telekanal-zastupnyk-glavy-ofisu-prezydenta.html

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Міжнародний російськомовний канал буде створено в Україні для посилення позицій держави в інформаційній боротьбі та протидії російській пропаганді.

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Такий телеканал зможе боротися за свідомість громадян України, які проживають в анексованому Криму та окупованих районах Донецької та Луганської областей. Про це 29 липня в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив заступник глави офісу президента України Кирило Тимошенко.

У нас розроблено варіант запуску українського російськомовного каналу, яким ми зможемо покривати російськомовне населення по всьому світу, — запевнив посадовець.

Тимошенко додав, що у команді Зеленського хочуть, щоб цей засіб масової інформації був державної власності. Наразі представники глави держави домовляються з приватними каналами про передачу прав на використання їх цікавого контенту.

Нагадаємо, у Києві з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу «112. Україна». Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У правоохоронних органах напад кваліфікували як терористичний акт. В Організації з безпеки та співробітництва в Європі засудили цей напад та заявили, що цей напад є неприйнятним актом залякування.