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Ракурс
Обстріл «112. Україна» засудили в ОБСЄ. Фото: Радио свобода

Обстріл «112. Україна» засудили в ОБСЄ

14 лип 2019, 10:27
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Обстріл телеканалу «112. Україна» прокоментував представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. За його словами цей напад є неприйнятним актом залякування.

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В ОБСЄ зазначили, що Україна має розслідувати обстріл телеканалу та притягнути до відповідальності винних. Дезір наголосив, що насильство і погрози стосовно ЗМІ не можна толерувати. Про це йдеться в оприлюдненій заяві ОБСЄ, передає DeutscheWelle.

За словами Дезіра напад міг мати трагічні наслідки, а тому потребує оперативного та якісного реагування.

Як відомо, в ніч на суботу у Києві з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу «112. Україна». Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У правоохоронних органах напад кваліфікували як терористичний акт. Наразі поліцейські розшукують зловмисників.

Зазначимо, що телеканал належить нардепу Тарасу Козаку, якого пов’язують з Віктором Медведчуком (один з лідерів «Опозиційної платформи — За життя»). У власності Козака також перебувають телеканали ZikтаNewOne.

Як раніше повідомляв «Ракурс», гранатомет, з якого обстріляли телеканал, походить із ДНР. Нардеп Володимир Ар'єв оприлюднив документ, що підтверджує цей факт.


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