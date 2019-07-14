Обстріл «112. Україна» засудили в ОБСЄ. Фото: Радио свобода

https://racurs.ua/ua/n124271-obstril-112-ukrayina-zasudyly-v-obsie.html

Ракурс

Обстріл телеканалу «112. Україна» прокоментував представник Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір. За його словами цей напад є неприйнятним актом залякування.

Loading...

В ОБСЄ зазначили, що Україна має розслідувати обстріл телеканалу та притягнути до відповідальності винних. Дезір наголосив, що насильство і погрози стосовно ЗМІ не можна толерувати. Про це йдеться в оприлюдненій заяві ОБСЄ, передає DeutscheWelle.

За словами Дезіра напад міг мати трагічні наслідки, а тому потребує оперативного та якісного реагування.

Як відомо, в ніч на суботу у Києві з гранатомета обстріляли будівлю телеканалу «112. Україна». Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У правоохоронних органах напад кваліфікували як терористичний акт. Наразі поліцейські розшукують зловмисників.

Зазначимо, що телеканал належить нардепу Тарасу Козаку, якого пов’язують з Віктором Медведчуком (один з лідерів «Опозиційної платформи — За життя»). У власності Козака також перебувають телеканали ZikтаNewOne.

Як раніше повідомляв «Ракурс», гранатомет, з якого обстріляли телеканал, походить із ДНР. Нардеп Володимир Ар'єв оприлюднив документ, що підтверджує цей факт.