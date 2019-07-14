Обстрел «112. Украина» осудили в ОБСЕ. Фото: Радио свобода

https://racurs.ua/n124271-obstrel-112-ukraina-osudili-v-obse.html

Ракурс

Обстрел телеканала «112. Украина"прокомментировал представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. По его словам, это нападение является неприемлемым актом запугивания.

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В ОБСЕ отметили, что Украина должна расследовать обстрел телеканала и привлечь к ответственности виновных. Дезир подчеркнул, что с насилием и угрозами в отношении СМИ нельзя мириться. Об этом говорится в обнародованном заявлении ОБСЕ, передает Deutsche Welle.

По словам Дезира, нападение могло иметь трагические последствия, а потому требует оперативного и качественного реагирования.

Как известно, в ночь на субботу в Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112. Украина». В результате инцидента никто не пострадал.

В правоохранительных органах нападение квалифицировали как террористический акт. Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников.

Отметим, что телеканал принадлежит нардепу Тарасу Козаку, которого связывают с Виктором Медведчуком (один из лидеров «Оппозиционного платформы — За жизнь»). В собственности Козака также находятся телеканалы Zik и NewOne.

Как ранее сообщал «Ракурс», гранатомет, из которого обстреляли телеканал, происходит из ДНР. Нардеп Владимир Арьев обнародовал документ, подтверждающий этот факт.