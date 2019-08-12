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Ракурс
Резиденция «Межигорье». Фото: Цензор.НЕТ

«Дело Межигорья»: прокуратура объявила о подозрении Ющенко и еще семи лицам

12 авг 2019, 10:58
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В деле о приватизации «Межигорья» подозрения получили восемь человек, включая экс-президента Украины Виктора Ющенко.

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Бывший президент проходит подозреваемым по делу о «Межигорье», поскольку в то время непосредственно ему подчинялось Государственное управление делами и им рассматривались документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции. Подозрения получили еще один экс-президент, бывший премьер-министр. Об этом сообщил начальник второго отдела управления специальных расследований ГПУ Андрей Радионов в эфире «Украинского радио».

По словам прокурора, Ющенко объявлено сообщение о подозрении по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Бывшего главу государства подозревают в соучастии в завладении государственным имуществом, поскольку при его президентстве «Межигорье» было передано Виктору Януковичу, который в то время возглавлял украинское правительство.

Генпрокуратура рассматривает версию, что Янукович получил резиденцию из-за косвенной взятки, касающийся договоренности о досрочных выборах. Именно в них был заинтересован Ющенко. Сотрудники прокуратуры пока не могут доказать эту версию.

Напомним, в деле о «Межигорье» Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Источник: Ракурс


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