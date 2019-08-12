Резиденція «Межигір’я». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n125447-sprava-mejygir-ya-prokuratura-ogolosyla-pidozry-uschenku-ta-sche-simom-osobam.html

Ракурс

У справі про приватизацію «Межигір'я» отримали підозри восьмеро осіб, включаючи екс-президента України Віктора Ющенка.

Loading...

Колишній президент проходить підозрюваним у справі про «Межигір'я», оскільки в той час безпосередньо йому підпорядковувалося Державне управління справами і ним розглядалися документи, від яких залежала подальша передача резиденції. Підозри отримали ще один екс-президент, колишній прем'єр-міністр. Про це повідомив начальник другого відділу управління спеціальних розслідувань ГПУ Андрій Радіонов в ефірі «Українського радіо».

За словами прокурора, Ющенку оголошено повідомлення про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Колишнього главу держави підозрюють у співучасті у заволодінні державним майном, оскільки за його президентства «Межигір'я» було передано Віктору Януковичу, який на той час очолював український уряд.

Генпрокуратура розглядає версію, що Янукович отримав резиденцію через непрямий хабар, який стосувався домовленості про дострокові вибори. Саме в них був зацікавлений Ющенко. Співробітники прокуратури наразі не можуть довести цю версію.

Нагадаємо, в справі про «Межигір'я» Печерський районний суд Києва відхилив клопотання Генпрокуратури щодо накладення арешту на майно колишнього президента України Віктора Ющенка.