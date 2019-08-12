У «Слузі народу» запропонували створити «Словник війни» для ЗМІ. Фото: jornalggn.com.br

https://racurs.ua/ua/n125448-u-sluzi-narodu-zaproponuvaly-stvoryty-slovnyk-viyny-dlya-zmi.html

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«Слуга народу» ініціює створення «Словника війни» для журналістів. Зокрема, майбутній нардеп цієї політсили Сергій Швець, який раніше працював у журналістиці, переконаний, що у воєнний час Україні потрібен закон, який буде регламентувати роботу засобів масової інформації.

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Представник президентської партії «Слуга народу» пропонує створити так званий «глосарій війни», де будуть закріплені визначення військових термінів: «окупанти», «сепаратисти», «колаборанти», «самопроголошені республіки» тощо, повідомляє «Сегодня».

Цю ініціативу вже прокоментував глава Національного союзу журналістів України Сергій Томіленко. За його словами, ідея регламентації правил роботи ЗМІ має обговорюватися безпосередньо з журналістською спільнотою.

Поки що складно оцінювати цю ініціативу, оскільки ми не бачили тексту законопроекту. Але в нинішніх умовах важливо, щоб ідея регламентації обговорювалася безпосередньо з журналістською спільнотою. Пропоную винести її на загальне обговорення, — зазначив Томіленко.

Раніше Верховна Рада вже намагалася регламентувати роботу ЗМІ. У 2016 році депутати пропонували повернути кримінальну відповідальність за поширення завідомо неправдивої інформації, а в 2018 році — обговорювали норму про блокування сайтів без рішення суду, щоби СБУ мала право обмежити роботу будь-якого сайту лише на підставі санкції прокурора чи слідчого. Вважалося, що це допомогло би державі боротися з «технологічним тероризмом», проте ці проекти обурили громадськість і не стали законами.

Між тим нагадаємо, що в липні у президента Володимира Зеленського анонсували створення міжнародного російськомовного каналу для зміцнення позицій України в інформаційній боротьбі з РФ та протидії російській пропаганді.