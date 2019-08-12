Русскоязычный телеканал в Украине: с балалайкой наперевес

Русскоязычный телеканал в Украине

https://racurs.ua/2419-russkoyazychnyy-telekanal-v-ukraine-s-balalaykoy-napereves.html

Ракурс

Недавно заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Украине создадут новый русскоязычный телеканал, который якобы должен стать эффективным инструментом в информационной войне.

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Итоги нынешних президентских и внеочередных парламентских выборов, кроме всего прочего, дают отличный повод для того, чтобы провести «работу над ошибками». Ведь одним из основных провалов предыдущей власти была никчемная информационная политика. Власть нынешняя своей победой доказала, что в деле промывания мозгов она разбирается куда лучше. Однако заявление о создании русскоязычного телеканала вызвало массу противоречивых откликов — и у нас, и, как ни странно, в России.

Русскоязычный телеканал в Украине: какова цена вопроса?

Для начала разберемся — что это за новое СМИ анонсируют в Офисе президента? Исключительно потому, что новость прозвучала в некоторых информационных программах, и после этого уже несколько раз приходилось слышать от самых разных людей — от сетевых умников до бабушек у подъезда, — что, мол, «скоро у нас (!) на телевидении будет полностью русскоязычный телеканал». Так вот, Кирилл Тимошенко пояснял, что канал якобы создается исключительно с расчетом на население оккупированных территорий и России.

Правда, пока еще никто не озвучил ни сроков создания русскоязычного телеканала, ни, что самое интересное, того, во сколько обойдется налогоплательщикам новое оружие в идеологической войне. Единственное, что более-менее точно известно, — канал как будто собираются создавать на основе уже существующего с 2015 года канала иновещания UATV, на котором чередуются передачи на пяти языках — украинском, русском, английском, арабском и крымскотатарском.

Кстати, в дружественных странах этот телеканал имеет хорошую аудиторию. Например, в Польше еще в 2016-м сразу 22 оператора кабельного телевидения включили в свои программы наш телеканал иновещания UATV. Вообще в приличных странах вещание для заграничных соотечественников — вещь очень востребованная. В той же Польше с сентября 2017-го выходит специальная программа для украинцев «На часі UA». В этой стране проживает около 1,5 млн украинцев, и программа о жизни в Польше и об украинско-польских отношениях для них безусловно интересна.

Но одно дело — спокойное европейское государство, и совсем другое — оккупированные территории, которые уже много лет психологически обрабатывались через зомбоящики агрессивной российской пропагандой. Что новый русскоязычный телеканал собирается ей противопоставить?

Русскоязычный телеканал в Украине: развлекать и веселить?

Новостями аудиторию не пронять, считают в Офисе президента, и Кирилл Тимошенко заявил, что контент нового канала будет развлекательным: кино, телесериалы, концерты. Идея как будто неплохая. В принципе, один из самых больших стратегических промахов нашей информационной политики состоит в том, что, грубо говоря, у нас не было своих правильных «Сватов», которые бы в легкой форме, с шутками и прибаутками доносили до народа нужные истины. Но если мы говорим о развлекательном контенте для русскоязычного телеканала, то здесь возникают два больших вопроса.

Их озвучил в своем Facebook председатель (пока еще!) Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий: «У нас много русскоязычного продукта, и мы хотим получать за него бюджетные средства. Поэтому мы будем делать русскоязычный канал для «пропаганды». А на самом деле мы за государственный счет будем пропагандировать и распространять «русский мир».

Кирилл Тимошенко отметает намеки на то, что тот же «Квартал 95» будет толкать на новый русскоязычный телеканал свой продукт, как отрицает и то, что разные там «Мамахохотала», «Рассмеши комика» и сериалы про любовь миллионеров к простым дворничихам и кассиршам будут сбрасывать с барского плеча телеканалы вроде «1+1». Он настаивает, что контент будет вырабатываться на вновь созданном канале. «Мы не будем брать информационный контент у других каналов. Его должен производить этот канал», — однозначно заявил он в одном из интервью.

И при этом Кирилл Тимошенко утверждает, что контент будет бесплатным. Как-то сложно представить, кто и как будет бесплатно производить уйму новых оригинальных сериалов и развлекательных передач — столько, чтобы наполнить ими целый русскоязычный телеканал. В данном случае «бесплатно», видимо, означает «из кармана налогоплательщика». То есть душераздирающий роман миллионера с кассиршей на 150 серий для жителей ОРДЛО и Крыма будем оплачивать мы с вами.

Но хватит о контенте, давайте поговорим об основной изюминке — о языке.

Принципиально только по-русски

На самом деле, «придумав» идею канала, люди президента Зеленского открыли Америку через форточку. Разговоры о том, что неплохо было бы запустить в оккупированный Донбасс русскоязычный украинский телеканал, ведутся с 2014 года. Но от этой идеи все-таки отказались. Почему?

Еще год назад нардеп Сергей Высоцкий озвучил причину в одном из интервью: «Если говорить о борьбе за умы людей, проживающих на оккупированных территориях, то эти люди воспринимают и понимают украинский язык, они могут смотреть украинские каналы через спутник, и никакой другой русскоязычный телеканал в этом не поможет».

Однако вот что говорит Гео Лерос, свежеизбранный депутат от «Слуги народа» и внештатный советник нового президента, клипмейкер, режиссер и большой специалист по освоению бюджетных денег, выделенных на арт-проекты (если погуглить «Лерос», «Муралы», «3,6 миллиона», можно узнать много интересного): «Мне кажется, это не только создание нового контента, а и об озвучке на русском языке уже имеющегося украинского контента. Возможно, кто-то принципиально не хочет смотреть украиноязычный контент». Ключевые слова — «принципиально не хочет смотреть украиноязычный контент»!

Хотелось бы понять, на какую аудиторию будет рассчитан новый русскоязычный телеканал. Если на тех, кто «принципиально не хочет» даже слышать украинский язык, то зачем вообще пытаться в чем-то переубедить этих людей? Хотя нет, никто не будет их переубеждать, им просто подадут на блюдечке очередную развлекуху, такую же, как в их любимой России, только «мейд ин Юкрейн». Тогда зачем вообще тратить бюджетные деньги, создавая некое подобие российского телепродукта, который, так и быть, может, и посмотрит заведомый принципиальный враг Украины и всего украинского, начиная с языка?

Снова процитируем Княжицкого: «Русскоязычные каналы, которые пытаются быть альтернативой российской пропаганде, давно существуют. Например, канал «Настоящее время» с большим офисом в Киеве, который финансируется за средства налогоплательщиков США. Украинское государство тоже финансирует давно русскоязычное иновещание. Поэтому эти маленькие хитрости о том, как продолжить русификацию за средства украинского бюджета, удивляют».

«Оккупированные» значит «чужие»?

Сейчас такие шаги, как создание целого канала на «украинском русском», размывают основы государственности. Сначала русский канал, потом региональный язык (о котором в начале июля уже заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан), потом федерализация, потом… Додумывайте финал сами.

Напомним, между прочим, и о том, что согласно недавно принятому закону о языке, 90% эфирного времени на телеканалах должен транслироваться украинский контент. Стало быть, концепция русскоязычного телеканала идет вразрез с требованиями закона. Кирилл Тимошенко считает, что в законодательство стоит внести специальные изменения, которые освободили бы от языковых квот телеканал, который будет вещать на оккупированные территории.

Но ведь языковые квоты не действуют только на каналах, вещающих на другие страны. Что, мы уже признали Крым и Донбасс другими странами? Делать для них русскоязычный телеканал — все равно что расписаться в этом.

«Лесные братья» и «бандеровцы»

Идея создания «антироссийского» русскоязычного телеканала вообще-то возникала и обкатывалась не только в Украине. Пять лет назад министры культуры стран Балтии всерьез обсуждали идею создания единого на три страны русскоязычного пропагандистского канала, который стал бы противоядием от агрессивной российской пропаганды.

Каковы же были результаты? До общебалтийского телеканала дело так и не дошло, но в 2015-м в Эстонии действительно начал вещание русскоязычный телеканал ETV+. Однако завоевать настоящую популярность он так и не смог: видимо, принципиально русскоязычные в массе предпочли российский телепродукт. Оглядываясь на эстонский опыт, в Латвии от идеи отказались.

В Литве же в 2017 году вспыхнул скандал, связанный с двумя местными русскоязычными телеканалами — комиссия по радиовещанию и телевидению заявила о том, что эти каналы распространяют ложную информацию. В частности, речь шла об исторических передачах, в которых рассказывали о движении сопротивления российской оккупации и прибалтийских «лесных братьев» представляли фашистами, националистами, бандитами и убийцами мирных жителей и советских партийных работников. (Занятно, что именно такими красками в российских СМИ до сих изображают «бандеровцев», бойцов украинского сопротивления.) Тогда каналы не закрыли, но они получили предупреждения, а закрыть канал, зарегистрированный в Евросоюзе, согласно литовскому законодательству, можно только после трех предупреждений.

Однако с российскими телеканалами, зарегистрированными, между прочим, тоже в ЕС, в той же Литве поступают достаточно жестко. В 2016-м, например, в стране приостановили вещание телеканала «РТР-Планета», зарегистрированного в Швеции, и двух его «зеркальных версий» под другими названиями. Причина — разжигание войны, раздора и этнической ненависти.

Надо заметить, что информацию об этом мы взяли на русскоязычных прибалтийских сайтах, отчетливо отдающих ватным душком, поэтому, разумеется, там о мерах по очищению информационного пространства Литвы говорили чуть ли не как о «самоуправстве туземных чиновников», однако четкие и решительные действия литовских властей вызывают белую зависть — вот бы и у нас так!