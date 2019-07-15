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Ракурс
Город Краматорск восстанавливается после АТО. Фото: Алексей Поддубный

Город Краматорск после АТО: «Русский мир» звали на Донбасс люди, выросшие в серости и неустроенности

15 июл 2019, 08:35
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Создание комфортной среды для жизни — один из основных пунктов стратегии развития города Краматорска. Сегодня в Украине существует такая замечательная вещь, как инициатива «Общественный бюджет» — члены местных общин могут подавать проекты на независимый конкурс, а потом путем прямого голосования выбираются проекты-победители, и для их реализации выделяются деньги из местного бюджета независимо от желания чиновников и депутатов.

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Общественная активистка Светлана Плюшко считает главным делом своей жизни именно благоустройство города Краматорска, и на то у нее есть свои, глубоко личные причины. «Ракурс» приводит ее рассказ от первого лица.

Город Краматорск восстанавливается после АТО. Общественная активистка Светлана Плюшко

Город Краматорск после АТО: изнасилованный город

Уехав из оккупированного Краматорска в Киев в июне 2014 года, я думала, что не смогу вернуться обратно даже после того, как мой город освободили, — так больно было вспоминать о событиях весны и начала лета того года. Но в сентябре я решила съездить домой за зимними вещами, прошлась по улицам — и поняла, что не смогу жить в другом месте! После недавней оккупации город Краматорск выглядел каким-то… изнасилованным, что ли. В общем, приехала я в Киев и скомандовала своей семье: «Подъем, мы возвращаемся домой!»

Позже, в конце зимы 2016-го, разбирая архив фотографий, я наткнулась на один кадр 2014 года. На нем был запечатлен памятный момент, когда в мою жизнь ворвалась война — горели покрышки на баррикаде возле завода «Кондиционер». Ненависть, горечь, обида на людей, живущих по соседству и горячо приветствовавших тогда, весной 2014-го, «русский мир», уже ушла, а на смену ей пришло понимание причин их протеста. Неустроенность и беспробудная серость жизни промышленного города Краматорска рано или поздно должны были рвануть социальным бунтом.

Сравнивая свою недолгую жизнь в столице, которую вынужденно мне подарил «русский мир», заставив покинуть родной дом, я вдруг осознала колоссальную пропасть между киевской безмятежностью и благоустроенностью и жизнью на окраине провинциального рабочего городка. Поколениями наши дети не видели даже самых обычных ярких качелей на детской площадке, не говоря уже о комплексах проведения детского досуга, которых было предостаточно вокруг моего временного киевского дома. Представьте, чего можно было ждать от людей, которые выросли и всю жизнь провели в пыли между двумя проезжими улицами, где у детей из всех доступных развлечений были только камни и палки?

Первая площадка в городе Краматорске

Когда мы вернулись в город Краматорск, моему сыну было три года. И я как никто понимала: детям нужна детская площадка! Полноценная. Цветная. Красивая. Я не могу и не хочу растить ребенка в серости и безысходности. Начав со стука в кабинеты исполкома и пописывая недовольные заметки в социальных сетях, я натолкнулась на искреннее непонимание: чего надо-то, сделайте себе самопальную площадку из старых шин и ветоши и не тревожьте людей из-за ерунды.

Но что мы могли слепить из палок и шин? Я лично не хотела, чтобы мой ребенок и другие дети росли среди убогости и уродства. А построить красивую площадку за свои деньги у нас возможности не было — все-таки это дорогое удовольствие для обычных граждан. Я понимала, что нужно искать пути решения проблемы. Но как и куда стучать?

Судьба полна сюрпризов: в 2016-м, летом, в городе Краматорске стартовал первый конкурс минипроектов, аналог уже известного в Украине «Общественного бюджета».

Потратив некоторое время на написание идеи проекта детской площадки, мы с единомышленниками подались и стали ждать голосования. Ко мне примкнула команда местных мамочек, и мы стали активно двигать идею в массы, призывать голосовать за нас. Распечатывали листовки, дергали родственников близких и далеких, штормили знакомых и малознакомых людей. Две недели бесконечного отслеживания голосовалки, которая все набирала обороты… К концу голосования наш проект стал не просто лидером, а набрал вдвое больше голосов, чем проект, занявший второе место.

Город Краматорск восстанавливается после АТО. Детская площадка в городе Краматорске

Новые проекты по благоустройству города Краматорска

Но это было только началом. Идея для следующего проекта «Общественный бюджет — 2018» стала логичным продолжением детской игровой площадки. Это была площадка для подростков, которым тоже нужно было место, где можно поиграть и заняться спортом.

Опять борьба за голоса, беспокойные месяцы ожидания и реализации, но в итоге наш районный сквер в городе Краматорске получил отличную локацию для активного отдыха. Теперь это место популярно у местных жителей и стало прекрасной зоной активного отдыха.

Город Краматорск восстанавливается после АТО. Спортивная площадка в городе Краматорске

В новый 2019 год мы вошли с новым проектом наперевес. На этот раз целевой аудиторией были наши бабушки, а лавочки для них фактически стали продолжением работы над созданием комфортной среды для проведения досуга жителей моего района. И люди поняли это! Активно и с верой в победу они помогали собирать голоса в поддержку, мы снова победили, и сейчас выигранный нами проект «Общественного бюджета» в процессе реализации — район получит 35 лавок для семи многоэтажек нашей когда-то депрессивной окраины города Краматорска.

Город Краматорск восстанавливается после АТО. Новые лавочки в городе Краматорске

Город Краматорск восстанавливается после АТО. Фонарный столб на фоне дыма от горящих на баррикаде покрышек, 2014 год. Впоследствии был отремонтирован

И, кстати, фонарный столб, что на фото 2014 года стоит на фоне дыма от горящих на баррикаде покрышек, мы тоже отремонтировали, как и все остальные фонари района. Даже для пробы установили несколько фонарей на фотоэлементах, заряжающихся от солнца.

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Предлагаем также ознакомиться со статьей члена исполкома Краматорского городского совета и одного из авторов Стратегии развития города Юрия Трембача, который рассказал «Ракурсу» о том, как развивается Краматорск сегодня. Материал можно найти по ссылке.

Еще одна наша статья — рассказ очевидцев о том, как происходила оккупация города Краматорска. Ее читайте по ссылке.

Подготовила Людмила ЗАГЛАДА


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