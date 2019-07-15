Город Краматорск восстанавливается после АТО. Фото: Алексей Поддубный

https://racurs.ua/2395-gorod-kramatorsk-posle-ato-russkiy-mir-zvali-na-donbass-ludi-vyrosshie-v-serosti.html

Ракурс

Создание комфортной среды для жизни — один из основных пунктов стратегии развития города Краматорска. Сегодня в Украине существует такая замечательная вещь, как инициатива «Общественный бюджет» — члены местных общин могут подавать проекты на независимый конкурс, а потом путем прямого голосования выбираются проекты-победители, и для их реализации выделяются деньги из местного бюджета независимо от желания чиновников и депутатов.

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Общественная активистка Светлана Плюшко считает главным делом своей жизни именно благоустройство города Краматорска, и на то у нее есть свои, глубоко личные причины. «Ракурс» приводит ее рассказ от первого лица.

Город Краматорск после АТО: изнасилованный город

Уехав из оккупированного Краматорска в Киев в июне 2014 года, я думала, что не смогу вернуться обратно даже после того, как мой город освободили, — так больно было вспоминать о событиях весны и начала лета того года. Но в сентябре я решила съездить домой за зимними вещами, прошлась по улицам — и поняла, что не смогу жить в другом месте! После недавней оккупации город Краматорск выглядел каким-то… изнасилованным, что ли. В общем, приехала я в Киев и скомандовала своей семье: «Подъем, мы возвращаемся домой!»

Позже, в конце зимы 2016-го, разбирая архив фотографий, я наткнулась на один кадр 2014 года. На нем был запечатлен памятный момент, когда в мою жизнь ворвалась война — горели покрышки на баррикаде возле завода «Кондиционер». Ненависть, горечь, обида на людей, живущих по соседству и горячо приветствовавших тогда, весной 2014-го, «русский мир», уже ушла, а на смену ей пришло понимание причин их протеста. Неустроенность и беспробудная серость жизни промышленного города Краматорска рано или поздно должны были рвануть социальным бунтом.

Сравнивая свою недолгую жизнь в столице, которую вынужденно мне подарил «русский мир», заставив покинуть родной дом, я вдруг осознала колоссальную пропасть между киевской безмятежностью и благоустроенностью и жизнью на окраине провинциального рабочего городка. Поколениями наши дети не видели даже самых обычных ярких качелей на детской площадке, не говоря уже о комплексах проведения детского досуга, которых было предостаточно вокруг моего временного киевского дома. Представьте, чего можно было ждать от людей, которые выросли и всю жизнь провели в пыли между двумя проезжими улицами, где у детей из всех доступных развлечений были только камни и палки?

Первая площадка в городе Краматорске

Когда мы вернулись в город Краматорск, моему сыну было три года. И я как никто понимала: детям нужна детская площадка! Полноценная. Цветная. Красивая. Я не могу и не хочу растить ребенка в серости и безысходности. Начав со стука в кабинеты исполкома и пописывая недовольные заметки в социальных сетях, я натолкнулась на искреннее непонимание: чего надо-то, сделайте себе самопальную площадку из старых шин и ветоши и не тревожьте людей из-за ерунды.

Но что мы могли слепить из палок и шин? Я лично не хотела, чтобы мой ребенок и другие дети росли среди убогости и уродства. А построить красивую площадку за свои деньги у нас возможности не было — все-таки это дорогое удовольствие для обычных граждан. Я понимала, что нужно искать пути решения проблемы. Но как и куда стучать?

Судьба полна сюрпризов: в 2016-м, летом, в городе Краматорске стартовал первый конкурс минипроектов, аналог уже известного в Украине «Общественного бюджета».

Потратив некоторое время на написание идеи проекта детской площадки, мы с единомышленниками подались и стали ждать голосования. Ко мне примкнула команда местных мамочек, и мы стали активно двигать идею в массы, призывать голосовать за нас. Распечатывали листовки, дергали родственников близких и далеких, штормили знакомых и малознакомых людей. Две недели бесконечного отслеживания голосовалки, которая все набирала обороты… К концу голосования наш проект стал не просто лидером, а набрал вдвое больше голосов, чем проект, занявший второе место.

Новые проекты по благоустройству города Краматорска

Но это было только началом. Идея для следующего проекта «Общественный бюджет — 2018» стала логичным продолжением детской игровой площадки. Это была площадка для подростков, которым тоже нужно было место, где можно поиграть и заняться спортом.

Опять борьба за голоса, беспокойные месяцы ожидания и реализации, но в итоге наш районный сквер в городе Краматорске получил отличную локацию для активного отдыха. Теперь это место популярно у местных жителей и стало прекрасной зоной активного отдыха.

В новый 2019 год мы вошли с новым проектом наперевес. На этот раз целевой аудиторией были наши бабушки, а лавочки для них фактически стали продолжением работы над созданием комфортной среды для проведения досуга жителей моего района. И люди поняли это! Активно и с верой в победу они помогали собирать голоса в поддержку, мы снова победили, и сейчас выигранный нами проект «Общественного бюджета» в процессе реализации — район получит 35 лавок для семи многоэтажек нашей когда-то депрессивной окраины города Краматорска.

И, кстати, фонарный столб, что на фото 2014 года стоит на фоне дыма от горящих на баррикаде покрышек, мы тоже отремонтировали, как и все остальные фонари района. Даже для пробы установили несколько фонарей на фотоэлементах, заряжающихся от солнца.

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Предлагаем также ознакомиться со статьей члена исполкома Краматорского городского совета и одного из авторов Стратегии развития города Юрия Трембача, который рассказал «Ракурсу» о том, как развивается Краматорск сегодня. Материал можно найти по ссылке.

Еще одна наша статья — рассказ очевидцев о том, как происходила оккупация города Краматорска. Ее читайте по ссылке.

Подготовила Людмила ЗАГЛАДА