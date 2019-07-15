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Краматорск сейчас и пять лет назад

Краматорск сейчас и пять лет назад: история одной площади (ФОТО)

15 июл 2019, 08:35
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Центральная площадь Краматорска сейчас выглядит совсем не так, как в 2014 году, когда началась оккупация города. Построенная в начале 60-х годов прошлого века, по сложившейся советской традиции она носила имя «вождя революции» — Ленина. Черного истукана установили на ней в 1970 году — к 100-летию вождя. Под ним многие годы проводились ежегодные демонстрации и прием в пионеры. В те же 1970-е на площади появились фонтаны. Украсить эту безжизненную пустыню с потрескавшимся асфальтом могли разве что радуга или закаты. И, конечно же, — красивейшее здание города — Дворец культуры и техники Новокраматорского машиностроительного завода.

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Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

С накалом страстей в Киеве на главной площади Краматорска тоже ускорялись события. Но черный истукан притягивал к себе совсем не проукраинские силы. На фото — митинг Партии регионов 25 января 2014 года.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

29 марта 2014 года. На площади Краматорска сейчас много российских триколоров.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Кирилл Мельничук

12 апреля 2014 года. Начало войны. Захват Краматорска. Милиционеры, «защищавшие» здание городского исполнительного комитета, надели колорадские ленты.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

Краматорск захвачен. Снятие государственного флага Украины со здания городского исполкома Краматорска.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

14 апреля 2014 года. Центральная площадь Краматорска.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Фото Артем Гетьман

Последствия обстрела центра Краматорска в ночь на 1 июля 2014 года — попадание в один из домов на площади — с башенкой.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

5 июля 2014 года. День освобождения Краматорска. Наши в городе!

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Valery Firuch

После освобождения жизнь на площади заиграла новыми красками. Местами даже буквально. Черный истукан, например, еще не захотел отойти на свалку истории, но нарядился в желто-голубые шаровары. Сама площадь Краматорска сейчас тоже стала более красочной.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

В 2016 году согласно закону о декоммунизации площадь Краматорска была переименована и получила свое нынешнее название — Площадь Мира. На фото — 24 августа 2017 года, День Независимости Украины. Выставка военной техники на площади Мира.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

2018 год. Начало реконструкции Площади Мира. Историческое событие для Краматорска сейчас — демонтаж постамента от памятника Ленину, который длился почти две недели.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный

Лето 2019 года. В Краматорске сейчас Площадь Мира — любимое место для прогулок.

Краматорск сейчас и пять лет назад. Фото: Алексей Поддубный


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