Краматорск сейчас и пять лет назад

https://racurs.ua/2399-kramatorsk-seychas-i-pyat-let-nazad-istoriya-odnoy-ploschadi-foto.html

Ракурс

Центральная площадь Краматорска сейчас выглядит совсем не так, как в 2014 году, когда началась оккупация города. Построенная в начале 60-х годов прошлого века, по сложившейся советской традиции она носила имя «вождя революции» — Ленина. Черного истукана установили на ней в 1970 году — к 100-летию вождя. Под ним многие годы проводились ежегодные демонстрации и прием в пионеры. В те же 1970-е на площади появились фонтаны. Украсить эту безжизненную пустыню с потрескавшимся асфальтом могли разве что радуга или закаты. И, конечно же, — красивейшее здание города — Дворец культуры и техники Новокраматорского машиностроительного завода.

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С накалом страстей в Киеве на главной площади Краматорска тоже ускорялись события. Но черный истукан притягивал к себе совсем не проукраинские силы. На фото — митинг Партии регионов 25 января 2014 года.

29 марта 2014 года. На площади Краматорска сейчас много российских триколоров.

12 апреля 2014 года. Начало войны. Захват Краматорска. Милиционеры, «защищавшие» здание городского исполнительного комитета, надели колорадские ленты.

Краматорск захвачен. Снятие государственного флага Украины со здания городского исполкома Краматорска.

14 апреля 2014 года. Центральная площадь Краматорска.

Последствия обстрела центра Краматорска в ночь на 1 июля 2014 года — попадание в один из домов на площади — с башенкой.

5 июля 2014 года. День освобождения Краматорска. Наши в городе!

После освобождения жизнь на площади заиграла новыми красками. Местами даже буквально. Черный истукан, например, еще не захотел отойти на свалку истории, но нарядился в желто-голубые шаровары. Сама площадь Краматорска сейчас тоже стала более красочной.

В 2016 году согласно закону о декоммунизации площадь Краматорска была переименована и получила свое нынешнее название — Площадь Мира. На фото — 24 августа 2017 года, День Независимости Украины. Выставка военной техники на площади Мира.

2018 год. Начало реконструкции Площади Мира. Историческое событие для Краматорска сейчас — демонтаж постамента от памятника Ленину, который длился почти две недели.

Лето 2019 года. В Краматорске сейчас Площадь Мира — любимое место для прогулок.