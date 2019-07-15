Краматорськ зараз і п'ять років тому

https://racurs.ua/ua/2399-kramatorsk-zaraz-i-p-yat-rokiv-tomu-istoriya-odniieyi-ploschi-foto.html

Ракурс

Центральна площа Краматорська зараз виглядає зовсім не так, як у 2014 році, коли почалася окупація міста. Побудована на початку 60-х років минулого століття, за сформованою радянською традицією вона мала ім'я «вождя революції» — Леніна. Чорного бовдура встановили на ній у 1970 році — до 100-річчя вождя. Під ним багато років проводилися щорічні демонстрації і приймання в піонери. У ті ж самі 1970-ті на площі з'явилися фонтани. Прикрасити цю мляву пустелю з потрісканим асфальтом могли хіба що веселка або заходи сонця. І, звичайно ж, — найгарніша будівля міста — Палац культури і техніки Новокраматорського машинобудівного заводу.

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З загостренням пристрастей у Києві на головній площі Краматорська теж прискорювалися події. Але чорний бовдур притягував до себе зовсім не проукраїнські сили. На фото — мітинг Партії регіонів 25 січня 2014 року.

29 березня 2014 року. На площі Краматорська зараз багато російських триколорів.

12 квітня 2014 року. Початок війни. Захоплення Краматорська. Міліціонери, які «захищали» будівлю міського виконавчого комітету, вдягли колорадські стрічки.

Краматорськ захоплений. Зняття державного прапора України з будівлі міського виконкому Краматорська.

14 квітня 2014 року. Центральна площа Краматорська.

Наслідки обстрілу центру Краматорська в ніч на 1 липня 2014 року — потрапляння в один з будинків на площі — з башточкою.

5 липня 2014 року. День визволення Краматорська. Наші в місті!

Після звільнення життя на площі заграло новими барвами. Інколи навіть буквально. Чорний бовдур, наприклад, ще не схотів відійти на смітник історії, але вдяг жовто-блакитні шаровари. Сама площа Краматорська зараз теж стала трошки барвистою.

У 2016 році відповідно до закону про декомунізацію площа Краматорська була перейменована і дістала свою нинішню назву — Площа Миру. На фото — 24 серпня 2017 року, День Незалежності України. Виставка військової техніки на Площі Миру.

2018 рік. Початок реконструкції Площі Миру. Історична подія для Краматорська зараз — демонтаж постаменту від пам'ятника Леніну, який тривав майже два тижні.

Літо 2019 року. У Краматорську зараз Площа Миру — улюблене місце для прогулянок.