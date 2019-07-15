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Краматорськ зараз і п'ять років тому

Краматорськ зараз і п’ять років тому: історія однієї площі (ФОТО)

15 лип 2019, 08:35
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Центральна площа Краматорська зараз виглядає зовсім не так, як у 2014 році, коли почалася окупація міста. Побудована на початку 60-х років минулого століття, за сформованою радянською традицією вона мала ім'я «вождя революції» — Леніна. Чорного бовдура встановили на ній у 1970 році — до 100-річчя вождя. Під ним багато років проводилися щорічні демонстрації і приймання в піонери. У ті ж самі 1970-ті на площі з'явилися фонтани. Прикрасити цю мляву пустелю з потрісканим асфальтом могли хіба що веселка або заходи сонця. І, звичайно ж, — найгарніша будівля міста — Палац культури і техніки Новокраматорського машинобудівного заводу.

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Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

З загостренням пристрастей у Києві на головній площі Краматорська теж прискорювалися події. Але чорний бовдур притягував до себе зовсім не проукраїнські сили. На фото — мітинг Партії регіонів 25 січня 2014 року.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

29 березня 2014 року. На площі Краматорська зараз багато російських триколорів.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Кирило Мельничук

12 квітня 2014 року. Початок війни. Захоплення Краматорська. Міліціонери, які «захищали» будівлю міського виконавчого комітету, вдягли колорадські стрічки.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

Краматорськ захоплений. Зняття державного прапора України з будівлі міського виконкому Краматорська.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

14 квітня 2014 року. Центральна площа Краматорська.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Фото Артем Гетьман

Наслідки обстрілу центру Краматорська в ніч на 1 липня 2014 року — потрапляння в один з будинків на площі — з башточкою.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

5 липня 2014 року. День визволення Краматорська. Наші в місті!

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Valery Firuch

Після звільнення життя на площі заграло новими барвами. Інколи навіть буквально. Чорний бовдур, наприклад, ще не схотів відійти на смітник історії, але вдяг жовто-блакитні шаровари. Сама площа Краматорська зараз теж стала трошки барвистою.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

У 2016 році відповідно до закону про декомунізацію площа Краматорська була перейменована і дістала свою нинішню назву — Площа Миру. На фото — 24 серпня 2017 року, День Незалежності України. Виставка військової техніки на Площі Миру.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

2018 рік. Початок реконструкції Площі Миру. Історична подія для Краматорська зараз — демонтаж постаменту від пам'ятника Леніну, який тривав майже два тижні.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний

Літо 2019 року. У Краматорську зараз Площа Миру — улюблене місце для прогулянок.

Краматорськ зараз і п'ять років тому. Фото: Олексій Піддубний


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