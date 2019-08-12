Samsung представила 108-мегапіксельну камеру для смартфонів. Фото: osp.ru

https://racurs.ua/ua/n125449-zyomka-6k-video-ta-neperevershena-detalizaciya-xiaomi-ta-samsung-rozrobyly-108-megapikselnu.html

Ракурс

Компанії Xiaomi (Сяомі) та Samsung (Самсунг) випустять смартфон, розширення основної камери якого складе 108 мегапікселів.

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Інженери 12 серпня анонсували новітній сенсор ISOCELL Bright HMX — перший у світі датчик мобільної камери, здатний знімати в рекордній роздільній здатності. У порівнянні з 64-мегапіксельним сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1, лінійні розміри якого становили 1/1,7″, габарити нової матриці зросли до 1/1.33″. Про це повідомляє 4PDA з посиланням на News.samsung.com

Розмір пікселя нової камери становить 0,8 мікрометри, фото можна робити з максимальною роздільною здатністю в 12032×9024 пікселів. Для порівняння, такі ж фото нині роблять флагманські дзеркальні фотоапарати. Камери здатна забезпечувати знімкам неперевершену передачу кольору та неймовірну деталізацію. Крім того, новий сенсор може знімати 6К-відео (6016×3384 пікселів) з частотою 30 кадрів у секунду.

Нагадаємо, компанія Xiaomi (Сяомі) планує випустити смартфон без рамок навколо дисплея та без механічних кнопок управління. Виробник вже зареєстрував патент на дизайн пристрою у Всесвітній організації інтелектуальної власності.